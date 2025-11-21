БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Моите въпроси за €": Очаква ли се ново поскъпване на жилищата?

Светозар Костадинов
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
В рубриката "Моите въпроси за еврото" продължаваме да търсим отговорите на въпросите, свързани с въвеждането на единната европейска валута у нас.

Всичко, което ви вълнува, можете да питате в секцията "Моите въпроси за еврото" на сайта ни bntnews.bg или като сканирате QR кода на екрана си.

Ако се повиши инвестиционният интерес към имоти в България след въвеждането на еврото - очаква ли се ново поскъпване на жилищата?

Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на агенция за недвижими имоти: "Пазарният механизъм на търсенето и предлагането е този, който ни показва накъде ще вървят цените, ако се увеличи търсенето - със сигурност ще се увеличат сделките и ще се увеличат цените. Лично аз бих се погрижила за това да помислим как да повишим инвестиционния интерес на чужденците. Защото, ако има повече чужденци, които желаят да си купят в България, със сигурност ще бъдем и ние по-добре, защото ще има външни инвестиции и ще може да понесем по-висока цена на имотите."

#цените на имотите #"Моите въпроси за €" #еврото #новини в Метрото

