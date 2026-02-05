БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МОК се надява, че церемонията по откриването на Игрите в Милано/Кортина няма да бъде помрачена

Опасенията са свързани с подигравки спрямо американците.

МОК се надява, че церемонията по откриването на Игрите в Милано/Кортина няма да бъде помрачена
Международният олимпийски комитет се надява, че церемонията по откриването на Зимните игри в Милано-Кортина в петък няма да бъде помрачена от подигравки срещу американците и ще бъде проява на уважение към спортистите от цял ​​свят, съобщава агенция Ройтерс.

Очаква се вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио да присъстват на събитието на стадион „Сан Сиро“.

Има опасения, че зрителите биха могли да освиркат тях или американския отбор, тъй като присъствието на агенти на американската имиграционна и митническа служба и граничния патрул е източник на недоволство в Италия.

Отделът за разследвания на вътрешната сигурност на ICE ще подкрепи Службата за дипломатическа сигурност на Държавния департамент на САЩ на Олимпийските игри в Милано-Кортина от 6 до 22 февруари.

Агентите на ICE и граничната служба са подложени на остри критики в САЩ заради прилагането на мерките срещу имиграцията, наложени от президента Доналд Тръмп, а скорошната новина, че ICE ще действа на Игрите, предизвика гняв в Италия и доведе до протести.

Надявам се, че церемонията по откриването ще бъде възприета от всички като възможност да се уважаваме един към друг“, каза президентът на МОК Кърсти Ковънтри на пресконференция, когато беше попитана дали има опасения, че американски спортисти или длъжностни лица могат да бъдат освиркани.

Италианските политици остро критикуваха присъствието на агенти на ICE в страната, въпреки уверенията, че няма нищо необичайно в разполагането им, подчертавайки как имиджът на САЩ е бил опетнен през последните месеци.

Когато отидохме в олимпийското село, това беше най-доброто напомняне за това какви трябва да бъдем. Виждате спортисти от всякакъв сфери на живота. Никой не пита от коя държава идват или каква религия изповядват. Всички просто си прекарват страхотно времето", добави президентът на МОК

Това беше истинска възможност да разгледаме от перспектива какви бихме могли да бъдем и затова се надявам, че церемонията по откриването ще направи това и ще бъде напомняне за всички как бихме могли да бъдем“, каза още Ковънтри, който пое поста миналата година.

Ванс ще бъде придружен от съпругата си Уша, втората дама на САЩ, за церемонията. Делегацията ще включва още Рубио, посланикът на САЩ в Италия Тилман Фертита и няколко бивши олимпийски шампиони.

