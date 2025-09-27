БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Молдова на кръстопът: ЕС или Русия – изборът е утре

Разследвания разкриват мрежи за руска пропаганда и плащания през социалните медии, които целят да повлияят на вота

Молдова - избори
Снимка: БТА
Молдова е в изборна тишина преди утрешния вот, определян като решаващ за посоката на страната – към ЕС или към Русия. Кампанията премина в обиски, арести и забрани за участие на партии, като властите твърдят за безпрецедентна намеса от Москва.

Журналистката Наталия Захареску разкри мрежи за проруска пропаганда, финансирани от Русия, които използват социалните мрежи за дезинформация и влияние.

"4 дни след президентските избори миналата година, получих обаждане от мрежа, в която бях инфилтрирана, и бях поканена да участвам в обучение за социалните медии. Мислеха си, че говорят с един от активистите си. Не знаеха, че съм журналистка, Казаха здравей Ирина, това беше фалшивото име, което им бях дала. Радваме се, че си с нас. Обучението беше само онлайн, през таен Телеграм канал. Използва се основно ФБ и Тик Ток, а плащанията идват директно от Москва, разказва Наталия. Учеха хората как да правят профили с фалшиви имена, как да използват различни техники, за да са по-популярни - хаштагове, емотикони, известни песни. Русия иска да ни държи в сивата зона и в хаос. ЕС е нашият шанс за цивилизовано общество“, казва тя.

Бесарабският българин и журналист Олег Косих подчертава, че вместо икономика и социални теми, изборите се превърнаха в идеологическо противопоставяне: „Запад – Изток, добро – зло“. Въпросът е каква Молдова ще се събуди в деня след вота – разделена от геополитика или обединена около нуждата от реални реформи.

