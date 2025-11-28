БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Теменужка Петкова: Диалогът между правителството,...
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
МОН обсъжда промени в училището и матурите: какво може да се промени?

от БНТ
Деца
160 училища останаха без директори проведените конкурси
Министерството на образованието организира широка дискусия за бъдещето на училищното образование. Учители, директори, експерти и родители говориха открито за това как трябва да изглежда училището през следващите години и какви промени са нужни в националните изпити.

Една от най-ясните идеи, около които се очерта съгласие, е основното образование да приключва след осми клас. Според участниците сегашният модел, при който завършването е след седми клас, води до редица проблеми. Предложението е да се върнем към структурата 4+4+4 – първите четири години да са начално образование, следващите четири да обхващат основния етап, а последните четири да бъдат гимназиален етап.

Друг важен въпрос в дискусията беше дали да има задължителна матура по математика. Министър Красимир Вълчев обясни, че се обсъждат няколко варианта – матурата да остане по желание, да е задължителна само за математически и природонаучни профили, или да стане обща за всички ученици. Той припомни, че страните с най-добри резултати в PISA имат задължителна матура по математика, затова темата остава ключова.

В представения анализ стана ясно, че българските ученици учат по-малко часове от връстниците си в повечето европейски страни – разлика, която се равнява почти на две учебни години. Това се усеща най-силно в предмети като природни науки, където страната частично изостава.

Участниците коментираха и националните изпити. В много европейски държави те се използват основно при приема в най-желаните училища или като ориентир за интересите на учениците. Затова се обсъждат промени, включително засилване на ролята на външното оценяване в десети клас и въвеждане на по-гъвкави модели за изпитите след седми клас. Част от идеите са свързани и с иновативни практики, които вече работят в други страни. Например в Австрия, Дания и Германия матурите включват проектна работа и защита, а в Гърция има дигитална база въпроси с различна трудност. Някои държави експериментират и с онлайн формати и автоматизирано оценяване.

Дискусията показа, че има воля за промяна по темите, които засягат учениците най-пряко - учебният план, броят часове, матурите и изпитите.

