Монако стъпи накриво срещу Анже

Монако пропусна златен шанс да се намести в Топ 3 във временното класиране на Лига 1. „Монегаските“ завършиха наравно след 1:1 при гостуването си на Анже в мач от осмия кръг.

Първото полувреме завърши без голове, но Фоларен Балогън изведе тима от Княжеството напред в резултата в 72-рата минута след асистенция на Такуми Минамино.

Монако се виждаше победител с минимални усилия, но пет минути преди края на редовното време Сидики Шериф изравни за домакините.

Така Монако е на пето място в класирането с 14 точки, докато Анже е на предпоследното 17-о с 6 точки.