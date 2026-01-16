Монако загуби гостуването си на Лориен

Монако загуби от Лориен с 1:3 домакинството си на старта на 18-ия кръг на френската Лига 1.

Първото полувреме завърши без попадения, въпреки че Бамба Диенг се разписа за гостите, но след преглед с ВАР попадението бе отменено заради положение на засада.

Бамба Диенг обаче успя все пак да открие за Лориен в 68-ата минута. Осем минути по-късно играещият под наем от Барселона в Монако Ансу Фати изравни. Лориен обаче не бе казал последната си дума. Пет минути преди края се разписа Жан Макенго, като топката рикошира в крака на защитника на Монако Ерик Дайър и заблуди вратаря Кьон. Две минути по-късно Дарман Карим оформи крайното 3:1 за гостите.

Очаква се треньорът на Монако Себастиен Поконьоли да бъде уволнен след този резултат. Монако е на девето място в класирането с 23 точки. Лориен е 12-и с точка по-малко в подреждането.