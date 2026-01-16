БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в...
Чете се за: 01:35 мин.
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

Монако загуби гостуването си на Лориен

от БНТ
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Очаква се треньорът на монегаските Себастиен Поконьоли да бъде уволнен

Монако
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Монако загуби от Лориен с 1:3 домакинството си на старта на 18-ия кръг на френската Лига 1.

Първото полувреме завърши без попадения, въпреки че Бамба Диенг се разписа за гостите, но след преглед с ВАР попадението бе отменено заради положение на засада.

Бамба Диенг обаче успя все пак да открие за Лориен в 68-ата минута. Осем минути по-късно играещият под наем от Барселона в Монако Ансу Фати изравни. Лориен обаче не бе казал последната си дума. Пет минути преди края се разписа Жан Макенго, като топката рикошира в крака на защитника на Монако Ерик Дайър и заблуди вратаря Кьон. Две минути по-късно Дарман Карим оформи крайното 3:1 за гостите.

Очаква се треньорът на Монако Себастиен Поконьоли да бъде уволнен след този резултат. Монако е на девето място в класирането с 23 точки. Лориен е 12-и с точка по-малко в подреждането.

#Лига 1 2025/2026 #Лориен #Монако

