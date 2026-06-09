Мондиал 2026: Оставащи билети и рекордни цени

Световното първенство започва този четвъртък, 11 юни, но много билети все още са налични. Два дни преди началото на Мондиал 2026, ето един бърз поглед към ситуацията с пропуските на трибуните.

На 28 май ФИФА обяви, че вече са продадени 5 милиона билета от общо 7 милиона. Два дни преди началото на Мондиала все още има налични такива за 83 от всичките 104 мача.

Въпреки че билетите за откриващия мач и за финала са разпродадени, все още има пропуски за полуфиналите. Най-евтините билети започват от 1125 долара за първия полуфинал на 14 юли в Далас и от 3710 долара за полуфинала на 15 юли в Атланта.

Все още има билети за френския национален отбор, пише Le Parisien. Те започват от 520 долара за Франция-Сенегал на 16 юни на стадиона в Ню Джърси, 1500 долара за Франция-Ирак на 22 юни във Филаделфия) и 2505 долара за Норвегия-Франция на 26 юни на стадиона в Бостън.

Билети се предлагат и на платформата за препродажба на FIFA на различни цени. Според Financial Times, в момента там има налични 180 000. Британският вестник съобщава също, че средната цена на билетите за препродажба е паднала с 20% през последния месец.

Най-високата цена регистрирана за пропуск на мач от груповата фаза държи този за Уругвай-Испания на 27 юни, като билетът е препродаден за 17 199 евро.

Рекордът за продадени билети за световно първенство от 3,5 милиона през 1994 г. в Съединените щати вече е надминат.