Мондиал 2026: Оставащи билети и рекордни цени

Два дни преди началото на Мондиала все още има налични билети за 83 от всичките 104 мача, които БНТ ще излъчи на живо
Световното първенство започва този четвъртък, 11 юни, но много билети все още са налични. Два дни преди началото на Мондиал 2026, ето един бърз поглед към ситуацията с пропуските на трибуните.
На 28 май ФИФА обяви, че вече са продадени 5 милиона билета от общо 7 милиона. Два дни преди началото на Мондиала все още има налични такива за 83 от всичките 104 мача.
Въпреки че билетите за откриващия мач и за финала са разпродадени, все още има пропуски за полуфиналите. Най-евтините билети започват от 1125 долара за първия полуфинал на 14 юли в Далас и от 3710 долара за полуфинала на 15 юли в Атланта.
Все още има билети за френския национален отбор, пише Le Parisien. Те започват от 520 долара за Франция-Сенегал на 16 юни на стадиона в Ню Джърси, 1500 долара за Франция-Ирак на 22 юни във Филаделфия) и 2505 долара за Норвегия-Франция на 26 юни на стадиона в Бостън.
Билети се предлагат и на платформата за препродажба на FIFA на различни цени. Според Financial Times, в момента там има налични 180 000. Британският вестник съобщава също, че средната цена на билетите за препродажба е паднала с 20% през последния месец.
Най-високата цена регистрирана за пропуск на мач от груповата фаза държи този за Уругвай-Испания на 27 юни, като билетът е препродаден за 17 199 евро.
Рекордът за продадени билети за световно първенство от 3,5 милиона през 1994 г. в Съединените щати вече е надминат.