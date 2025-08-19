Моника и Рейчъл завинаги!





Кортни Кокс и Дженифър Анистън пак доказаха, че приятелството им е също толкова силно, колкото по времето на “Приятели”.

Те споделиха селфи заедно и феновете полудяха:

„Това са Моника и Рейчъл!“

„Не сте се променили изобщо!“

„Най-добрите приятелки на екрана и извън него.“

Историята им започва още през 1994 г. на снимачната площадка на сериала. Оттогава са супер близки – Джен дори е кръстница на дъщерята на Кортни, Коко.

В интервю Дженифър призна, че двете си говорят най-много за работа: „Вероятно това би отегчило другите, но нас ни свързва и прави още по-близки.“

Двайсет години след края на “Приятели” те все още са пример, че истинското приятелство оцелява във времето и в Холивуд.