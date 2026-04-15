Монтана 2003 крачи към титлата в женската А група

Монтана 2003 погледна смело към титлата в женската А група. Действащите шампионки изнесеоха нова лекция на Рилски спортист, този път със 108:66 във втората финална среща, която се изигра в зала "Младост". Подобно на първия мач, баскетболистките на Преслав Пешев отново се развихриха през втората и третата част, за да наложат безпроблемно волята си и откажат състава на Маргарита Маринова от мечтите успех. Стрелбата зад дъгата отново бе сред ключовите фактори за втората поредна вярна стъпка на "белите", които бяха 8/20 срещу 0/15 за техния съперник. Освен това актуалните шампионки в Адриатическата лига доминираха при асистенциите след 20 срещу 6 за самоковския тим и направиха по-малко грешки (13:21).

Това се оказа достатъчно за монтанки да дръпнат с 2:0 победи, като се нуждаят от още една, за да стъпят на върха за втора поредна в родния елит. Серията се мести в Самоков, където на 18 април (събота) Рилски ще влезе в ролята на домакин за третата среща и ще търси задължителен успех.

Двата отбора опипваха почвата в началните минути, преминали под поделено надмощие. Гостите включиха на друга скорост в офанзивен план, намирайки пътя към настаняването на лидерската позиция чрез Димана Костова, Деница Манолова и Кейла Грийн. Проблясъците на Даниела Уолън и Дения Дейвис-Стюърт загатнаха за възможностите на домакините, но самоковският тим се радваха на аванс от 7 точки в края на дебютната част.

„Белите“ отвърнаха на предизвикателството и това бе факт във втория период, когато Микаела Дамянова и Уолън се погрижиха обратът да се превърне в реалност. Усилията на Деница Манолова не срещнаха нужната подкрепа от нейните съотборнички, а действащите шампионки нямаха спиране в офанзивен план, за да се приберат в съблекалнята при 54:42.

Актуалните шампионки в Адриатическата лига не направиха крачка назад и на старта на второто полувреме, разчитайки на Радостина Христова, Дейвис-Стюърт и Уолън, които бяха в основата разликата да придобие застрашителни размери. Точният мерник на Ивана Бонева бе единственият лъч надежда за Рилецо и надмощието на домакинския тим прерасна в 30-точков актив след 30 минути игра. Така заключителната четвърт се превърна в протоколна и крайният резултат бе единственото нещо, което предизвикваше интерес.

Даниела Уолън блесна с пълна сила за Монтана, отчитайки се с 25 точки. Дения Дейвис-Стюърт финишира с 19 и 13 борби, Радостина Христова финишира с 15, 5 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции. Микаела Дамянова наниза 11 точки, Линда-Лота Лехторанта и Ралица Кенарева имат по 10.

Деница Манолова бе над всички за Рилски с 15 точки. Ивана Бонева и Димана Костова завършиха с по 12, Джоузи ан-Джонсън (6 овладени под двата ринга топки) и Кайла Грийн добавиха по 10.