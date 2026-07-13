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Монтана 2003 обяви привличането на трето ново попълнение

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Спорт
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Към състава на шампионките се присъединява французойката Индиа Фарси.

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Женският баскетболен шампион на България Монтана 2003 обяви привличането на трето ново попълнение. През следващия сезон за шампионките ще играе французойката Индиа Фарси.

По-рано от клуба информираха за подписването на договори със сенегалката Ндиома Кане и черногорката Йована Савкович.

"Индиа Фарси ще дирижира нападението на състава ни за идната кампания!

23-годишната състезателка идва от словашкия Пиещанске чайки, където записва за 30 мача средно по14.9 точки, 5.4 борби, 4.5 асистенции и 2.7 откраднати топки. През годините е била част от отборите на БЛМА Лат Монпелие (2018/2021), където започва и професионалния й път. След това последователно преминава във френския Шартър (2021/2023) и немския ТК Хановер Лухсе (2023/2025).

Успех и късмет Индиа в преследването на новите цели", написаха от клуба от Монтана по повод новата си френска състезателка в официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

# Индиа Фарси #БК Монтана 2003

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