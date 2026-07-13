Към състава на шампионките се присъединява французойката Индиа Фарси.
Женският баскетболен шампион на България Монтана 2003 обяви привличането на трето ново попълнение. През следващия сезон за шампионките ще играе французойката Индиа Фарси.
По-рано от клуба информираха за подписването на договори със сенегалката Ндиома Кане и черногорката Йована Савкович.
"Индиа Фарси ще дирижира нападението на състава ни за идната кампания!
23-годишната състезателка идва от словашкия Пиещанске чайки, където записва за 30 мача средно по14.9 точки, 5.4 борби, 4.5 асистенции и 2.7 откраднати топки. През годините е била част от отборите на БЛМА Лат Монпелие (2018/2021), където започва и професионалния й път. След това последователно преминава във френския Шартър (2021/2023) и немския ТК Хановер Лухсе (2023/2025).
Успех и късмет Индиа в преследването на новите цели", написаха от клуба от Монтана по повод новата си френска състезателка в официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.