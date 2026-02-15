Монтана 2003 отново ликува с Купата на България

Монтана 2003 ликува с Купата на България в Стара Загора. Действащите носители на трофея сразиха Берое с 99:76 на финала, изигран в зала "Общинска". Стартът на мача не предвещаваше подобен изход, особено през първото полувреме, но през второто баскетболистките на Преслав Пешев оставиха момичетата на Албена Хубенова и Тодор Тенев без съпротива. За категоричния успех на "белите" помогнаха и серозният брой наказателни удари, като те бяха 26/33 срещу 15/19 за "зелено-белите", както и стрелбата от тройката, където завършиха 11/22 срещу 5/23 в полза на действащите шампионки в женската А група.

За домакините на турнира мачът не доигра Британи Отри, която натрупа 5 лични нарушения.

Така във витрината на Монтана вече личи второ поредно и общо 11 злато от съответната надпревара. От своя страна Берое остана със среброто за втора последователна година.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Bulgarian Basketball Federation (@bf.basketball)





Двата отбора акцентираха главни върху играта под коша в началните минути, като и от двете страни изпъкваха немалък брой реализатори. Даниела Уолън обаче имаше последната дума в края на дебютната част, когато почти собственоръчно изведе „белите“ с 4 точки напред.

Действащите шампионки в женската А група превключиха на други обороти в нападение за начало на втория период, когато и авансът им прехвърли двуцифрени изражения чрез Радостина Христова и Уолън. Британи Отри се със задачата да върне „зелено-белите“ в играта, но Уолън отговори и тимът от Монтана се прибра в съблекалнята при 51:39.

Действията, дело на Дейвис-Стюърт и Христова, тласнаха „белите“ към още по-солиден аванс на старта на второто полувреме. Корин Кемпъбъл и Златка Маданкова отвръщаха за старозагорския отбор, но те не срещнаха подкрепа от своите съотборнички, което улесни задачата на действащите шампионки да се отскубнат с 26 точки след 30 минути игра. Във финалната десетка за интрига трудно можеше да става дума и оставащото време от мача бе само за протокола.

Даниела Уолън поведе Монтана към успеха с 24 точки. Радостина Христова финишира с 22, 6 борби и 7 асистенции. Дения Дейвис-Стюърт приключи с 15 точки и 7 овладени под двата ринга топки, Борислава Денчева и Линда-Лота Лехторанта (12 завършващи подавания) реализираха по 12.

Деана Стояновска бе над всички за Берое с 15 точки и 6 асистенции. Валерия Алексиева наниза 14, Златка Маданкова има 12 и 5 борби.