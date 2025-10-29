БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Монтана 2003 победи Рилски спортист в българското дерби от Адриатическата лига

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Шампионът на България се наложи над бронзовите медалистки от миналия сезон.

монтана 2003 спечели гостуването рилски спортист женското баскетболно първенство
Снимка: БТА
Монтана 2003 победи Рилски спортист с 96:78 (20:13, 20:25, 29:21, 27:19) в българското дерби от четвъртия кръг на Адриатическата лига по баскетбол за жени.

Срещата в Самоков предложи голяма интрига до почивката, но през второто полувреме гостенките наложиха волята си и регистрираха четвърти пореден успех, с който запазват първото си място в класирането. Рилски спортист е на предпоследното шесто място с три поражения от три изиграни мача.

Монтана спечели първата четвърт на мача с 20:13, но на полувремето преднината на шампионките на България бе стопена до две точки при 40:38.

В третата четвърт Монтана отвори разлика от 14 точки след тройка на Даниела Уолън малко повече от две минути преди края на периода. Това като че ли се оказа и точката на пречупване за състава на домакините, който до края само веднъж успя да свали изоставането си до под 10 точки.

За победителките най-резултатна в мача бе Гергана Иванова с 31 точки. Още 20 прибави Дения Дейвис-Стюарт, а Даниела Уолън реализира 15 точки.

В редиците на Рилски спортист Виолета Григорова приключи като най-резултатна със 17 точки. Още 16 прибави Радина Илиева, а Виктория Иванова се включи с 12 точки.

#Адриатическа лига за жени 2025/2026 #БК Рилски спортист - жени #БК Монтана 2003

