БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Монтана 2003 повали вицешампиона в Адриатическата лига

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Две поред за баскетболистките на Преслав Пешев в Адриатика.

Монтана 2003 повали вицешампиона в Адриатическата лига
Слушай новината

Монтана 2003 постигна втори пореден успех през новия сезон в Адриатическата лига. Баскетболистките на Преслав Пешев отказаха Цинкарна Целе с 82:69 в изтеглен мач от втория кръг. В зала "Младост" действащите шампионки в женската А група изковаха победата си през първото полувреме, а през второто удържаха опитите на действащия вицешампион в Адриатика да се върне в играта.

На линия за "белите" отново бе Микаела Дамянова.

Така монтанки имат пълен актив от две победи в турнира. На 22 октомври (сряда) Монтана ще приеме Будучност.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от WABA League (@wabaleague)


Стартът премина през множество смени на водачествата. Постепенно Джаника Грифит-Уолъс, Даниела Уолън, Радостина Христова и Гергана Иванова направиха така, че домакините да нарушат статуквото и да се преборят за аванс от 14 точки след 10 минути игра.

Уолън и Христова позволиха на „белите“ да не намалят оборотите във втората част, което доведе и до поддържането на двуцифрена разлика. Гостите не намериха сили да отвърнат и Дения Дейвис-Стюърт се възползва, за да могат действащите шампионки в женската А група да се изстрелят при 57:35 на голямата почивка.

Словенките показаха малко по-добро лице при подновяването на играта в опитите си да се доближат. Въпреки че монтанки не успяха да отговорят, особено в нападение, това не ги спря да водят с 18 точки в края на предпоследния период.

Отборът от Целе не се отказа и това бе факт във финалната десетка, когато стопи изоставането си до едноцифрени изражения с помощта на Шоунта Шоу, Юбрайън Чеймбърс и Зоя Стирн. Христова, Иванова и Уолън отвърнаха на удара в точния момент, за да могат домакините да удържат победата до края.

Даниела Уолън даде тон на Монтана с 22 точки. Дения Дейвис-Стюърт записа 16 и 7 борби, Джаника Грифит-Уолъс и Гергана Иванова (6 овладени под двата ринга топки нанизаха по 12 точки.

Шоунта Шоу и Мая Уранкер отбелязаха по 14 точки за Цинкарна. Юбрайън Чеймбърс има 12 и 5 борби.

#Адриатическа баскетболна лига за жени 2025/26 #ЖБК Цинкарна Целе #ЖБК Монтана 2003

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Гледайте България - Турция от 21:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте България - Турция от 21:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
4
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
5
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
6
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
3
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Кога ще пуснат парното в София?
4
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Европейски баскетбол

Александър Везенков бе избран за най-полезен играч на третия кръг на Евролигата
Александър Везенков бе избран за най-полезен играч на третия кръг на Евролигата
Йордан Минчев се отличи със силно представяне в баскетболната Бундеслига Йордан Минчев се отличи със силно представяне в баскетболната Бундеслига
Чете се за: 01:20 мин.
Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда надигнаха глава срещу шампиона на Евролигата (ВИДЕО) Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда надигнаха глава срещу шампиона на Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 03:12 мин.
Везенков открадна шоуто и върна Олимпиакос на правия път в Евролигата (ВИДЕО) Везенков открадна шоуто и върна Олимпиакос на правия път в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 04:17 мин.
Борислава Христова поведе Атинайкос към победоносен старт в Еврокъп Борислава Христова поведе Атинайкос към победоносен старт в Еврокъп
Чете се за: 02:02 мин.
Партизан с втора победа в Евролигата Партизан с втора победа в Евролигата
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало?
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Въведената евакуация за част от село Николово се отменя, каза кметът на Русе Пенчо Милков Въведената евакуация за част от село Николово се отменя, каза кметът на Русе Пенчо Милков
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен
Чете се за: 00:25 мин.
По света
След случая с тормозеното момиченце в Каблешково: Протести срещу насилието над деца се проведоха в десетки градове След случая с тормозеното момиченце в Каблешково: Протести срещу насилието над деца се проведоха в десетки градове
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков обеща доходите на военните да продължат да...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
С тежка техника във Велико Търново почистват коритото на р. Янтра...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Бившият американски президент Джо Байдън се подлага на лъчетерапия
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ