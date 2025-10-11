Монтана 2003 повали вицешампиона в Адриатическата лига

Монтана 2003 постигна втори пореден успех през новия сезон в Адриатическата лига. Баскетболистките на Преслав Пешев отказаха Цинкарна Целе с 82:69 в изтеглен мач от втория кръг. В зала "Младост" действащите шампионки в женската А група изковаха победата си през първото полувреме, а през второто удържаха опитите на действащия вицешампион в Адриатика да се върне в играта.

На линия за "белите" отново бе Микаела Дамянова.

Така монтанки имат пълен актив от две победи в турнира. На 22 октомври (сряда) Монтана ще приеме Будучност.

Стартът премина през множество смени на водачествата. Постепенно Джаника Грифит-Уолъс, Даниела Уолън, Радостина Христова и Гергана Иванова направиха така, че домакините да нарушат статуквото и да се преборят за аванс от 14 точки след 10 минути игра.

Уолън и Христова позволиха на „белите“ да не намалят оборотите във втората част, което доведе и до поддържането на двуцифрена разлика. Гостите не намериха сили да отвърнат и Дения Дейвис-Стюърт се възползва, за да могат действащите шампионки в женската А група да се изстрелят при 57:35 на голямата почивка.

Словенките показаха малко по-добро лице при подновяването на играта в опитите си да се доближат. Въпреки че монтанки не успяха да отговорят, особено в нападение, това не ги спря да водят с 18 точки в края на предпоследния период.

Отборът от Целе не се отказа и това бе факт във финалната десетка, когато стопи изоставането си до едноцифрени изражения с помощта на Шоунта Шоу, Юбрайън Чеймбърс и Зоя Стирн. Христова, Иванова и Уолън отвърнаха на удара в точния момент, за да могат домакините да удържат победата до края.

Даниела Уолън даде тон на Монтана с 22 точки. Дения Дейвис-Стюърт записа 16 и 7 борби, Джаника Грифит-Уолъс и Гергана Иванова (6 овладени под двата ринга топки нанизаха по 12 точки.

Шоунта Шоу и Мая Уранкер отбелязаха по 14 точки за Цинкарна. Юбрайън Чеймбърс има 12 и 5 борби.