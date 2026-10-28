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Монтана 2003 срази чехкини в Еврокъп

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Действащите шампионки в женската А група впечатлиха за нов успех в Европа.

острава монтана 2003 еврокъп
Снимка: fiba.com
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Монтана 2003 продължава да впечатлява при дебюта си в Еврокъп. Действащите шампионки в женската А група сразиха Острава със 79:49 в мач от третия кръг в група К. В "Сити Кампус" първото полувреме не предвещаваше подобен край, но баскетболистките на Преслав Пешев допуснаха едва 18 точки и това се оказа достатъчно за втори успех, за да разочароват момичетата на Ивета Рашкова. Голямата разлика за актуалните носителки на Купата на България дойде главно при стрелбата от наказателната линия, където бяха 18/20 срещу само 6/8 за чехкините.

Така българският тим оглави класирането с две победи и една загуба, а чешкият отбор има огледален баланс и заема втората позиция. На 4 ноември (сряда) Монтана ще спори с Карина Константинова и Рутроник Старс Келтерн в Ботевград. От своя страна Острава ще приеме Жирона.


Размяната на серии се превърна в основен фактор на старта, който бе сравнително равностоен. Постепенно усилията на Радостина Димитрова и Даниела Уолън дадоха тон за по-трайно откъсване, прераснало в 5 точки след 10 минути игра. Макар и опитите за обрат, от които домакините не се отказаха през цялата втора част, действащите шампионки в женската А група имаха по-добри аргументи и се изстреляха при 40:31.

Актуалният носител на Купата на България имаше какво да предложи и при подновяването на играта, особено в защита, допускайки само 8 точки и се откъсна с 20 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка ситуацията почти се повтори и гостите подчертаха доминацията си до края.

Ньома Кане блесна с чудовищен дабъл-дабъл от 20 точки и 18 борби за Монтана. Радостина Димитрова наниза 19 точки, Даниела Уолън финишира с 18, 9 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции. Индия Фарси приключи с 16 и 5 завършващи подавания.

Марина Еуодо отсрами Острава с 12 точки и 8 борби.

#ЖБК Острава #Еврокъп за жени 2026/2027 #ЖБК Монтана 2003

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