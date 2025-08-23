БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Месец след пожара в Трън: Ще възстановят ли изгорелите...
Чете се за: 03:07 мин.
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
Чете се за: 04:07 мин.
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в...
Чете се за: 00:52 мин.
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от...
Чете се за: 01:00 мин.
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Монтана постигна първа победа през сезона в домакинството си на Септември София

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Новакът в елита усети вкуса на успеха.

Монтана
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Монтана победи Септември София с 2:0 в мач от 6-ия кръг на Първа лига. Костадин Илиев и Борис Димитров се разписаха за победителите.

Домакините откриха резултата на стадион "Огоста" в Монтана в 23-ата минута. Калоян Стрински стреля в лявата греда от пряк свободен удар. Топката попадна в краката на Костадин Илиев, който се разписа при добавката.

Преди почивката Борис Димитров можеше да удвои преднината на тима си, но Янко Георгиев улови удара му.

След паузата възпитаниците на Анатоли Нанков удвоиха преднината си. Борис Димитров засече центриране във вратарското поле на Кристофър Ачеампонг.

Монтана се изкачи до 10-ото място в класирането с актив от 5 пункта. Септември София се смъкна до 15-ата позиция в подреждането с 3 точки.

Свързани статии:

Първа лига: Монтана - Септември София (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Монтана - Септември София (ГАЛЕРИЯ)
Монтана постигна първа победа през сезона в домакинството си на...
#Първа лига 2025/2026 #Септември София #ПФК Монтана

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
1
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма на световното първенство по художествена гимнастика
3
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма...
След мощната буря в Северозападна България: Описват щетите
4
След мощната буря в Северозападна България: Описват щетите
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
5
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич
6
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
5
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Футбол

Първа лига: Черно море - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ) 1:0
Първа лига: Черно море - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ) 1:0
Санкт Паули навакса пасив от два гола и взе точка в луд мач с Борусия Дортмунд Санкт Паули навакса пасив от два гола и взе точка в луд мач с Борусия Дортмунд
Чете се за: 01:47 мин.
ЦСКА 1948 привлече футболист с шест сезона в Бундеслигата ЦСКА 1948 привлече футболист с шест сезона в Бундеслигата
Чете се за: 00:47 мин.
Илия Груев игра цял мач за Лийдс при загубата от Арсенал Илия Груев игра цял мач за Лийдс при загубата от Арсенал
Чете се за: 01:50 мин.
Наполи започна защитата на титлата с успех над Сасуоло Наполи започна защитата на титлата с успех над Сасуоло
Чете се за: 01:20 мин.
Отборът на надеждата започна участието си на световното първенство по футбол за бездомни с победа Отборът на надеждата започна участието си на световното първенство по футбол за бездомни с победа
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Месец след пожара в Трън: Ще възстановят ли изгорелите домове преди зимата? Месец след пожара в Трън: Ще възстановят ли изгорелите домове преди зимата?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Ден на националния флаг в Украйна: Тръмп отново заплаши Русия със санкции Ден на националния флаг в Украйна: Тръмп отново заплаши Русия със санкции
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Никополис ад Иструм: Град на победата на Дунав Никополис ад Иструм: Град на победата на Дунав
Чете се за: 13:07 мин.
Новини от миналото
Няма законово изискване коя валута да е изписана първо по време на...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Засилен интерес към HPV ваксината: Около 8 000 са поставените дози...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Има ли нови разкрития по случая "Епстийн" и как се...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Най-малко 25 души са убити след нови израелски удари в Газа
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ