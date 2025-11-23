Морган Роджърс спаси Астън Вила срещу Лийдс, Груев остана на пейката

Астън Вила постигна пълен обрат при гостуването си на Лийдс Юнайтед на "Елънд Роуд" с 2:1 в мач от 12-ия кръг на Висшата лига. Неизползвана резерва за йоркширци остана българският национал Илия Груев.

Така във временното класиране в елита на Англия "виланите" се изкачиха до четвъртата позиция с 21 точки, докато Лийдс се свлече до зоната на изпадащите с 11 и по-лоша голова разлика (-11) от 17-ия Уест Хем (-10).

Домакините стартираха ударно с гол на германеца Феликс Нмеча в осмата минута.

След почивката обаче започна шоуто на Морган Роджърс, който се разписа три минути след подновяването на играта, за да изравни, а впоследствие реализира пълния обрат четвърт час преди края на срещата.

В 77-ата минута бе отменен гол на йоркширци, дело на резервата Жоел Пироу.

В следващия 13-и кръг на Висшата лига Астън Вила е домакин на Уулвърхемптън в последния ден на ноември, а Лийдс гостува на Манчестър Сити на 29-и. "Виланите" ще имат преди това и ангажимент в УЕФА Лига Европа, като на 27 ноември приемат швейцарския Йънг Бойс.