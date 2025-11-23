БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Морган Роджърс спаси Астън Вила срещу Лийдс, Груев остана на пейката

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

"Виланите" се изкачиха до четвъртата позиция с 21 точки, докато йоркширци се свлякоха до зоната на изпадащите.

Астън Вила
Снимка: БТА
Слушай новината

Астън Вила постигна пълен обрат при гостуването си на Лийдс Юнайтед на "Елънд Роуд" с 2:1 в мач от 12-ия кръг на Висшата лига. Неизползвана резерва за йоркширци остана българският национал Илия Груев.

Така във временното класиране в елита на Англия "виланите" се изкачиха до четвъртата позиция с 21 точки, докато Лийдс се свлече до зоната на изпадащите с 11 и по-лоша голова разлика (-11) от 17-ия Уест Хем (-10).

Домакините стартираха ударно с гол на германеца Феликс Нмеча в осмата минута.

След почивката обаче започна шоуто на Морган Роджърс, който се разписа три минути след подновяването на играта, за да изравни, а впоследствие реализира пълния обрат четвърт час преди края на срещата.

В 77-ата минута бе отменен гол на йоркширци, дело на резервата Жоел Пироу.

В следващия 13-и кръг на Висшата лига Астън Вила е домакин на Уулвърхемптън в последния ден на ноември, а Лийдс гостува на Манчестър Сити на 29-и. "Виланите" ще имат преди това и ангажимент в УЕФА Лига Европа, като на 27 ноември приемат швейцарския Йънг Бойс.

#Висша лига 2025/26 #ФК Лийдс Юнайтед #ФК Астън Вила #Илия Груев-младши

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
1
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
2
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася...
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
3
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и...
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
4
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Първа лига: Монтана - Левски (ГАЛЕРИЯ)
5
Първа лига: Монтана - Левски (ГАЛЕРИЯ)
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има 100 лева, не можем да харчим 120
6
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Европейски футбол

Автогол донесе три точки на Атлетико М в Ла Лига
Автогол донесе три точки на Атлетико М в Ла Лига
Лацио с комфортен успех над Лече в Серия А Лацио с комфортен успех над Лече в Серия А
Чете се за: 02:47 мин.
Унион Берлин удължи лошия период на Санкт Паули Унион Берлин удължи лошия период на Санкт Паули
Чете се за: 01:02 мин.
Брест спечели двубой за 6 точки срещу Мец Брест спечели двубой за 6 точки срещу Мец
Чете се за: 02:50 мин.
Хеттрик на Еберечи Езе оцвети северен Лондон в червено Хеттрик на Еберечи Езе оцвети северен Лондон в червено
Чете се за: 04:27 мин.
РБ Лайпциг си върна второто място в Бундеслигата РБ Лайпциг си върна второто място в Бундеслигата
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Протест и отложено решение – Благомир Коцев остава кмет на Варна (ОБЗОР)
Протест и отложено решение – Благомир Коцев остава кмет на...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
Чете се за: 11:02 мин.
У нас
Преговорите за мир в Украйна: Има ли доближаване в позициите на Киев и Вашингтон? Преговорите за мир в Украйна: Има ли доближаване в позициите на Киев и Вашингтон?
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Платеното паркиране в София: Поскъпването може и да се отложи...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ