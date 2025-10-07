Мощна кибератака блокира правителствените сайтове в Латвия!

Вчера сутринта Латвия се събуди с проблем – много сериозна DDOS атака удари правителствените портали. За около един час сайтове като latvija.lv, страници на министерства и общини просто не работеха или се зареждаха супер бавно.

Екипите от Латвийския държавен радиотелевизионен център (LVRTC) реагираха бързо и успяха да спрат атаката. Според експертите тя е дошла от различни държави – включително Русия, Беларус, Виетнам, Корея, САЩ, Индия и дори някои балтийски страни.

Ръководителят на LVRTC, Хиртс Озолс, каза, че подобни атаки вече не са рядкост, особено в сегашната геополитическа ситуация.

Добрата новина?

Няма изтекли данни и всичко е било възстановено сравнително бързо.