Мощната атака на Арсенал срещa прагматизма на Атлетико Мадрид

Във вторник от 22:00 часа българско време Арсенал приема Атлетико Мадрид в реванш от полуфиналите на Шампионската лига след равенството 1:1 преди седмица.

Тогава „дюшекчиите“ се представиха много силно през второто полувреме и само няколко пропуска на Антоан Гризман ги лишиха от победата. Лондончани също имаха своите аргументи и една неотсъдена дузпа в края остави горчилка сред феновете. Именно затова този сблъсък съвсем не е решен и ще прикове вниманието на цял свят.

Арсенал ще разчита на мощната си атака, докато Атлетико на прагматизма и опита от решаващи мачове. Предимството на тима на Диего Симеоне е, че Атлетико се е съсредоточил само в Шампионската лига, докато Арсенал води люта битка и с Манчестър Сити за титлата в Англия. Нападателите и на двата тима се намират в отлична форма и това носи очаквания за атрактивен спектакъл.

Двамата треньори обаче едва ли ще прибегнат до сериозни рискове. В същото време залогът в този мач е толкова голям, че никой няма да иска да търси късмета при 11-метрови удари.