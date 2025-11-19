МОСВ: 27% от проверените водни обекти по Черноморието са с нарушения

27% от проверените водни обекти по Черноморието са с нарушения. Това съобщи министърът на околната среда и водите Манол Генов на брифинг след заседание на Министерски съвет във връзка с проверките, които бяха извършени по Северното Южното Черноморие

"От 7 до 24 октомври по заповед на министъра на околната среда и водите бяха обхванати над 20 водни обекта по Северното и Южното Черноморие. Проверките обхванаха общо 52 речни участъка - 16 по Северното и 36 по Южното. Установихме 14 участъка с нарушена проводимост, 7 покрити участъци, които са вкарани в тръби за заустване , 9 участъка, върху които е застроено, 6 коригирани участъка. Има 8 некоригирани участъци, но почистени. Мога да обобщя, че около 27% от проверените участъци са с реални нарушения. Най-голям проблем имаме в урбанизираните територии на Свети Влас, на Елените, Лозенец, Царево, Слънчев бряг и Варна. Природните, защитените зони като Ропотамо, Вая, Ахелой, река Велека, Караагач са в изключително добро състояние. Установихме, че на много места водните участъци не са отразени в кадастралните карти.

В урбанизираните територии на Св. Влас, на Елените, на Лозенец и Царево констатирахме намалена проводимост на водните течения", обобщи Манол Генов.