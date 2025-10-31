Музикалният трамвай се завръща в София

На 31 октомври столицата отново ще посрещне Sofia pARTy TRAM – градски трамвай, превърнат в подвижна арт сцена с музика, светлини и карнавално настроение.

Инициативата на Сдружение „Дигитално общество за културна дипломация“ подновява традицията, вдъхновена от подобни събития в Краков, Варшава, Берлин и Белград.

Мотрисата PESA ще бъде брандирана, тематично украсена и оборудвана за парти. Маршрутът комбинира линиите 7, 27, 3 и 5, като всеки може да се включи от всяка спирка.

Зад пулта ще застанат Даниела Арнаут (Disco Manga) и Валери Кирилов (VLR), а идеята е една – да върне ритъма и креативността в градското пространство.