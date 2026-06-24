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МВнР отрече да е разпространявало дипломатическа нота за близки на Мицкоски

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Чете се за: 01:27 мин.
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Министерството на външните работи не е разпространявало дипломатическа нота или друга официална кореспонденция, свързана с посещението в България на членове на семейството на официален представител на друга държава. Това посочиха от МВнР във връзка с изявление на министъра на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски.

На пресконференция днес Муцунски заяви, че очаква от България извинение и обяснение за "публичното оповестяване на дипломатическа нота" с информация за членове на семейството на Християн Мицкоски, пътували до българския курорт Пампорово.

Информацията, която през последните дни се разпространява в публичното пространство, се отнася до вербална нота от 6 януари 2026 г. и засяга отдавна отминали събития, обясниха от МВнР. Към настоящия момент тази информация не може да бъде възприемана като основание за заключения, че съществува непосредствена опасност за сигурността на граждани на България или на друга държава, добавиха от министерството.

МВнР отдава изключително значение на защитата на дипломатическата кореспонденция и спазва стриктно установените международни правила и практики в тази област, се казва още в отговора на българското външно министерство.

#Тимчо Муцунски #МВнР

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