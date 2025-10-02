МВР свиква спешна среща заради очаквани обилни валежи

Заради влошаващото се време и предупрежденията за силни дъждове вътрешният министър Даниел Митов събра на спешна среща представители на ключови институции. Целта е да се координират действията за безопасността на хората.

На съвещанието участват министерствата на околната среда, регионалното развитие, транспорта, енергетиката, както и НИМХ и Националното сдружение на общините.

Очаква се доклади за:

— високи речни нива и опасност от наводнения,

— състоянието на напоителните канали,

— проходите и основните пътни артерии,

— електропроводи и енергодоставки,

— готовността на общините и МВР за реакция.

Митов подчерта, че е получено официално предупреждение от европейската система за наводнения за усложнена обстановка на 3 октомври в някои райони.