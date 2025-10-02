МВР свиква спешна среща заради очаквани обилни валежи

Заради влошаващото се време и предупрежденията за силни дъждове вътрешният министър Даниел Митов събра на спешна среща представители на ключови институции. Целта е да се координират действията за безопасността на хората.
На съвещанието участват министерствата на околната среда, регионалното развитие, транспорта, енергетиката, както и НИМХ и Националното сдружение на общините.
Очаква се доклади за:
— високи речни нива и опасност от наводнения,
— състоянието на напоителните канали,
— проходите и основните пътни артерии,
— електропроводи и енергодоставки,
— готовността на общините и МВР за реакция.
Митов подчерта, че е получено официално предупреждение от европейската система за наводнения за усложнена обстановка на 3 октомври в някои райони.