На 91 години си отиде Джейн Гудол – жената, която ни показа света на шимпанзетата

Легендарната природозащитничка и изследователка Джейн Гудол почина на 91 години в Калифорния. Тя промени науката, когато откри, че шимпанзетата могат да използват инструменти – нещо, за което дотогава се смяташе, че е уникално само за хората.

През живота си Гудол се превърна в символ на опазването на природата. Тя основа свой институт, работи за защитата на застрашени видове и вдъхнови милиони млади хора по света да се грижат за планетата.

Леонардо ди Каприо я нарече „истински герой на планетата и личен приятел“ и напомни, че всеки от нас трябва да продължи мисията ѝ.

Историята на Джейн Гудол остава пример, че страстта и смелостта могат да променят света – дори когато започваш сама, в джунглата, с тетрадка и безстрашие.