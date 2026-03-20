На 97-годишна възраст почина украинският патрирах Филарет

Патриархът на Украинската православна църква Филарет, чието светско име е Михайло Антонович Денисенко, почина днес на 97-годишна възраст. Митрополит Киевски и на цяла Украйна Епифаний съобщи това във Фейсбук.

"Днес в сърцето ми, както и в сърцата на много украинци, има дълбока тъга и съжаление, защото днес земният път на Негово Светейшество патриарх Филарет приключи. Призовавам всеукраинското паство да отправи сърдечни молитви за упокоя на душата на починалия патриарх Филарет, който днес се оттегли към Господа", написа предстоятелят на Православната църква на Украйна.

Той отбеляза, че молитвата и паметта за Филарет ще останат завинаги в местната автокефална Украинска православна църква:

"Винаги ще помним наставленията на патриарх Филарет за важността на запазването на единството на Украинската църква около Киевския престол. Ще помним и ще изпълняваме и неговите уроци и наставления за важността на съборността, за смирението пред Божията воля и волята на пълнотата на Църквата, за всеотдайното служене на Бога, Христовата църква и украинския народ."

На 9 март патриарх Филарет беше хоспитализиран поради влошено здравословно състояние.