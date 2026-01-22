БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На церемония в Давос: Подписват Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Чете се за: 01:22 мин.
САЩ и Канада
Единствените представители на ЕС са българският премиер Росен Желязков и унгарският Виктор Орбан

В този час в Давос се провежда церемония по подписване на Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир. Домакин на церемонията е Доналд Тръмп. Единствените представители на ЕС са българският премиер Росен Желязков и унгарският Виктор Орбан.

От Вашингтон са изпратили покани до десетки световни лидери да се присъединят към Съвета за мир, който се очаква да отговаря както за Газа, така и за други конфликти. Най-големите държави членки на ЕС – Германия и Франция не присъстват на церемонията. Унгария е единствената от Блока, която подкрепи безрезервно инициативата.

Великобритания реагира с резерви заради отправената покана за членство и на Владимир Путин. Участие са заявили Саудитска Арабия, Египет, Турция, Йордания, Пакистан и Катар. Критици на идеята смятат, че Съветът за мир би обезсмислил функциите на ООН. В Изпълнителния борд на Съвета са американският държавен секретар Макро Рубио, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, бившият британски премиер Тони Блеър. Член на борда е и българският дипломат Николай Младенов, който е назначен за Върховен представител за Газа.

#Съвета за мир #Съвета за мир в Газа #премиерът Росен Желязков #Доналд Тръмп #Николай Младенов

