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На път към новия им дом: Необичайното пътуване на жирафи (СНИМКИ)

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Жирафи намират нов дом в Уганда, за да избегнат нефтените сондажи в най-големия национален парк в страната

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Жирафи намират нов дом в Уганда, за да избегнат нефтените сондажи в най-големия национален парк в страната, предаде Асошиейтед прес.

В хладно утро в Националния парк "Мърчисън Фолс" рейнджърите разговарят и пеят, за да повдигнат духа си преди началото на един мащабен проект, за който се смята, че е от решаващо значение за опазването на дивата природа - преместването в нов дом на 12 критично застрашени нубийски жирафа.

Операцията по преместването на жирафите на разстояние от 106 км до резервата за диви животни "Аджай" е започнала по-рано през седмицата. Проектът, който се очаква да продължи няколко дни, има за цел да съхрани популацията на вида, да подобри биоразнообразието и да разнообрази възможностите за туризъм.

Смята се, че около 40% от нефтените залежи на Уганда се намират в района на "Мърчисън Фолс" и са в границите на парка. През последните месеци се наблюдава засилена нефтена сондажна дейност, включително движение на тежко оборудване през националния парк, въпреки дългогодишната съпротива от страна на природозащитниците.

Уганда се стреми да добие първия си нефт от този район. През юни 2023 г. официално започна сондиране за ценната суровина на територията на парка.

Патрик Атимнеди от угандийската Служба за дивата природа, който ръководи преместването на жирафите, казва, че създаването на нови популации от животни в други защитени зони ще намали натиска върху настоящия хабитат, ако сондирането в него причини значителни щети.

Уганда иска да разшири ареала на критично застрашените жирафи предвид дейностите, свързани с нефт и газ, развитието на туризма, климатичните промени, навлизането на храстова растителност и инвазивни видове, обяснява Атимнеди.

"Това води до свиване на местообитанията на дивите животни тук, но най-вече на жирафите, които могат да достигнат височина до 6 метра и тегло до 2000 килограма. Поради тази причина наличието на една начална популация на около 100 километра оттук, в рамките на същия защитен район, е правилното решение за опазване на природата", казва той.

В природния резерват "Аджай" дузина рейнджъри очакват жирафите, които са нетърпеливи да слязат от камионите и да се настанят в новия си дом с площ от 166 квадратни километра. Някога резерватът е бил дом на разнообразна популация от диви животни, но тя е била напълно унищожена в началото на 80-те години на миналия век поради разрастващото се бракониерство и продължителната нестабилност в страната.

Въвеждането на нубийските жирафи в резервата е част от продължаващите усилия за екологично възстановяване. Освен жирафите се въвеждат повторно и други диви животни като южни бели носорози, биволи, зебри и стотици угандийски коби (вид антилопи).

"Животните сега се чувстват много добре, размножават се и се разпространяват из целия резерват", казва Уилсън Катамигва, старши инспектор, който отговаря за дивата природа в "Аджай".

Службите, отговарящи за опазване на дивата природа, са оптимистични, че резерватът, създаден през 1937 г., ще се превърне в ново средище за дейността им за увеличаване на популацията на дивите животни в Уганда, въпреки натиска на човешката дейност и природните фактори, които са заплаха за тяхното опазване.

Част от резервата се огражда, а броят на рейнджърите е увеличен, за да се защитят животните от бракониери. Местните общности, които получават дял от приходите от туризма, са уведомени за важността на опазването на природата и са готови да съдействат.

Когато преместването на жирафите приключи, членовете на местните общности ще бъдат поканени в резервата, за да видят животните, които от десетилетия са изчезнали от района.

Снимки: БТА

#резерват в Уганда #жираф

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