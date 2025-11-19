На председателски съвет ще се вземе решение кога Бюджет 2026 влиза за разглеждане в пленарна зала

Председателски съвет преди заседанието се очаква да реши кога най-важният закон в държавата трябва да влезе за разглеждане в пленарната зала. Вчера депутатите от бюджетната комисия към парламента приеха на първо четене трите основни бюджета - на Здравната каса, на държавното обществено осигуряване и на държавата.

Синдикати и работодатели очаквано се обявиха против някои от параметрите, които са залегнали във финансовата рамка за догодина. Работодателските организации са изчислили, че от увеличаване на осигуровките с два процентни пункта се очакват над 600 милиона евро, което ще може да покрие само увеличението на пенсиите по швейцарското правило през юли. Според синдикатите увеличението на заплатите в част от бюджетния сектор не е достатъчно.

Днес продължава обсъждането на параметрите в комисиите в Народното събрание. Депутатите трябва да гласуват отново и Закона за отбраната, след като президентът му наложи вето. В мотивите си той посочва, че част от текстовете ощетяват военнослужещите.