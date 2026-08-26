НА ЖИВО: АЕК Атина - Левски 3:0, гръцкият шампион е безпогрешен в нападение

АЕК Атина и Левски играят при резултат 2:0 в реванша от плейофния кръг на Шампионската лига с попадения на Лука Йович в 7-ата минута и Барнабаш Варга в 12-ата. Решителният сблъсък на стадион "Агия София“ в гръцката столица вече започна, след като първата среща в София завърши при нулево равенство - 0:0.

Залогът в Атина е огромен и за двата отбора. Левски е само на една победа от завръщане сред европейския елит и първо участие в основната фаза на Шампионската лига от сезон 2006/07. "Сините“ пристигат в гръцката столица без загуба от началото на кампанията, като в 12 мача във всички турнири записаха девет победи и три равенства.

Първият точен удар дойде още в първата минута, когато Ловро Майер пое топката на десния фланг, премести я на силния си десен крак и отправи изстрел в обсега на Светослав Вуцов.

В 7-ата минута отбраната на Левски допусна пробив по десния фланг, чието центриране бе намерено от сръбската звезда на "жълто-черните" Лука Йович и реализирано чрез майсторски гол с глава.

Гръцкият шампион използва импулса и удвои резултата в 12-ата минута. След сериозно разбъркване в пеналтерията на Левски, дошло след центриране от корнер, Барнабаш Варга излезе сам срещу Вуцов и не остави шанс за родния страж.

Натискът на АЕК продължи и четири минути след това Разван Марин стреля от пряк свободен удар, но Вуцов отрази.

АЕК: 1. Томаш Стракоша – 12. Лазарос Рота, 2. Харолд Мукуди (К), 44. Филипе Релвас, 3. Ставрос Пилиос – 6. Каан Кайринен, 18. Разван Марин, 11. Абубукари Койта, 14. Ловро Майер – 9. Лука Йович, 25. Барнабаш Варга

Резерви: 41. Мариос Баламотис, 91. Алберто Бриньоли, 21. Домагой Вида, 8. Мият Гачинович, 15. Мартин Георгиев, 10. Олександър Зубков, 17. Димитриос Калоскамис, 7. Дерек Кутеса, 20. Петрос Манталос, 90. Зини, 16. Кервин Ариага

Треньор: Марко Николич

Левски: 92. Светослав Вуцов – 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров (К), 31. Никола Серафимов, 20. Алекс Сентейес – 19. Мехди Мубарик, 3. Майкон, 35. Сержиньо – 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо

Резерви: 1. Огнян Владимиров, 78. Мартин Луков, 2. Хевертон, 4. Кристиан Макун, 9. Хуан Переа, 10. Асен Митков, 18. Гашпер Търдин, 22. Мазир Сула, 27. Давид Кусо, 28. Стивън Стоянчов, 77. Адриан Райчев

Треньор: Хулио Веласкес

Стадион: „АЕК Арена“, Атина

Съдия: Клеман Тюрпен (Франция)

ВАР: Жером Бризар (Франция)

АВАР: Бастиен Дешан (Франция)