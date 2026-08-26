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Шестима фенове на Левски са задържани в Гърция

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Спорт
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Привържениците носели ножове със себи си.

Левски фенове
Снимка: Startphoto.bg
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Шестима запалянковци на Левски са арестувани в Гърция при полицейски проверки преди реванша между "сините" и АЕК Атина от плейофите на Шампионската лига, съобщават медиите в южната ни съседка.

Смесени екипи на Главната полицейска дирекция на Атика са предприели мерки за сигурност на 26 август при пунктовете за плащане на пътни такси в Афиднес и Елевсина.

При проверка край Афиднес полицията спряла лек автомобил с четирима български граждани. В колата били открити и конфискувани два сгъваеми ножа.

На пункта край Елевсина бил проверен друг автомобил с двама български граждани, в който полицията открила нож.

Шестимата са отведени в подразделението за борба с организираното спортно насилие към Дирекцията за борба с организираната престъпност. Срещу тях е образувано досъдебно производство за нарушения на законодателството за оръжията и на спортното законодателство.

Реваншът между АЕК и Левски е тази вечер от 22:00 часа българско време.

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