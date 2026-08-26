Бодьо/Глимт отново е сред европейския елит след категоричен успех над НЕК

Бодьо/Глимт ще играе за втора поредна година в основната фаза на Шампионската лига. Норвежкият тим не остави съмнения в превъзходството си срещу НЕК Ниймеген, спечели реванша от плейофите с 3:0 у дома и продължава напред с категоричния общ резултат 6:1.

След успеха с 3:1 в първата среща Бодьо/Глимт влезе в реванша с комфортен аванс, но още от началото показа, че няма намерение да го брани пасивно. Домакините можеха да поведат още след 90 секунди, когато Андреас Хелмерсен получи възможност след бърза атака, но стреля неточно.

Само минута по-късно ситуацията за НЕК стана изключително тежка. Вратарят Гонсало Кретас напусна наказателното си поле и игра с ръка при опит да спре откъсващия се Оле Бломберг. Английският рефер Майкъл Оливър показа директен червен картон и остави гостите с човек по-малко практически за целия двубой.

Резервният страж Николас Полстер се появи на терена и с няколко добри намеси успя да задържи нулевото равенство почти до края на първото полувреме. Натискът на Бодьо/Глимт обаче даде резултат в добавеното време.

Фредрик Бьоркан откри резултата във втората минута на добавеното време, след като завърши атака на домакините с точен удар от около 11 метра. Само четири минути по-късно Сондре Аукленд удвои аванса с прецизен изстрел в левия ъгъл и на практика сложи край на интригата.

Норвежците продължиха да контролират изцяло срещата и след почивката. Третото попадение падна в 73-тата минута, когато Деверон Фонвил си отбеляза автогол при опит да пресече остро подаване пред вратата.

Така Бодьо/Глимт спечели с 3:0 и затвърди впечатляващото си присъствие на европейската сцена. През миналия сезон норвежците достигнаха до осминафиналите на Шампионската лига, след като по пътя елиминираха Интер, а впоследствие отпаднаха от Спортинг Лисабон.

Сега малкият град в Северна Норвегия отново ще има представител сред 36-те отбора в основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир.

Бодьо/Глимт ще научи осемте си съперника при жребия в Монако в четвъртък, а норвежкият клуб вече може да се подготвя за още поне осем вечери в Шампионската лига.