НА ЖИВО: ЦСКА - Левски 0:1, Хуан Переа откри
ЦСКА и Левски се срещат в голямото дерби на българския футбол.

Двата отбора не предложиха нищо интересно в офанзивен план, особено в откриващите минути, когато по-скоро се опитаха да наложат териториално надмощие.

Тенденцията се затвърди и в хода на първото полувреме, в което ударите и към двете врати се оказаха мираж.

Активизация от страна на символичните домакините създаде известно напрежение пред вратата, пазена от Светослав Вуцов, но без той да се намесва сериозно. Първата сериозна опасност бе за символичните гости в 28-та минута. Тогава Георги Костадинов стреля опасно от далечна дистанция, като топката мина встрани от вратата на Фьодор Лапоухов.

Честите нарушения допълнително накъсаха играта, която продължи да страда от липса на голови опасности. В 39-та минута Евертон Бала стреля извън границата на наказателното поле и топката прелетя високо над вратата в едва второто положение за „сините“ от началото на мача.

До края на първото полувреме предпазливостта и взе връх, което щрихира логичното 0:0, при какъвто резултат се оттеглиха двата тима в съблекалнята.

Последва раздвижване и от двете страни на старта на втората част, но това по никакъв не даде повод на двамата вратари да се намесят. Костадинов се оказа в центъра на събитията след центриране от корнер, засичайки топката с глава, но тя отиде в аут.

В 56-та минута „червените“ за първи път погледнаха по-сериозно към вратата на своя съперник. Джеймс Ето‘о и Мохамед Брахими комбинираха, като вторият стреля. Вуцов обаче внимаваше и улови добре топката.

Равенството на таблото беше развалено в 72-та минута, а радостта бе в „синия“ лагер. Георги Костадинов засече с глава центриране от корнер, но Лапоухов бе на своето място и изби. Момент по късно Хуан Переа се оказа на правилното място в точното време и отбеляза при добавката за 1:0.

ЦСКА и Левски се срещат в голямото дерби на българския футбол. Срещата между „червени“ и „сини“ от 30-ия кръг в Първа лига на Светли понеделник ще стартира от 16:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Главен съдия е Мариян Гребенчарски, който за първи път ще се нагърби с отговорността да реферира във Вечното дерби.

Ето на кои играчи гласуваха доверие Христо Янев и Фернандо Гаспар:

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от CSKA Sofia FC (@cskasofiafc)


21. Фьодор Лапоухов – 2. Пастор, 14. Теодор Иванов (К), 32. Факундо Родригес, 17. Анхело Мартино, 99. Джеймс Ето’о, 10. Макс Ебонг, 30. Петко Панайотов, 11. Мохамед Брахими, 28. Йоанис Питас, 77. Алехандро Пиедраита


Левски: 92. Светослав Вуцов – 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 6. Стипе Вуликич, 4. Кристиан Макун – 70. Георги Костадинов (К), 47. Акрам Бурас – 21. Алдаир, 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов – 11. Армстронг Око-Флекс

