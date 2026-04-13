Годой: Целта беше да не загубим, но можеше да победим

ЦСКА и Левски завършиха 1:1, а нападателят донесе равенството на "червените".
Героят за ЦСКА във Вечното дерби – Леандро Годой, не скри радостта си от попадението, което отбеляза в добавеното време за крайното 1:1. Той благодари на Фьодор Лапоухов за асистенцията и сподели, че целта на първо място пред отбора е била дербито да не бъде загубено.
„Направихме това, което се опитвахме цял мач – да не загубим и да достигнем до вратата. Не заслужавахме да загубим, а точно обратното – да спечелим", каза Годой.
"Много съм щастлив като играч на ЦСКА. Винаги се радвам, когато мога да помогна на ЦСКА. Казах на Лапоухов, че асистенцията му е страхотна. Много съм щастлив, че вкарах за ЦСКА срещу Левски“, призна нападателят.