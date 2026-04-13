ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно...
Краят на една епоха - опозиционната партия ТИСА спечели...
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове...
Трима задържани при акция на МВР срещу купуване на...
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток...
Христо Янев: Знаехме, че Левски ще играе с четирима централни защитници

Спорт
ЦСКА и Левски завършиха 1:1 в среща от последния 30-и кръг на редовния сезон, изиграна на Националния стадион "Васил Левски".

вечно дерби цска левски галерия
Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев остана доволен, че отборът му успя да пробие сгъстената защита на Левски и да стигне до равенството 1:1 в дербито.

"Знаехме, че Левски ще играе по този начин с четирима централни защитници в една линия, от нас се искаше да намерим път в тази защита и успяхме да пробием след разбъркване в наказателното поле и това ми носи радост", коментира Христо Янев.

"Отборът показва характер в поредица от мачове. Борим се във всеки един мач, във всяка една секунда, без значение от обстоятелствата. Поздравявам момчетата, търсехме път към гола. В предното дерби имаше критики как Христо Янев е играл дефанзивно, а сега те играха с четирима централни защитници, плюс още двама пред тях, които не напускаха този блок. Беше трудно да го пробием. Радвам се, че накрая успяхме. Не бива да забравяме от къде тръгнахме и къде сме в момента... какъв път преминахме", каза Христо Янев.

Треньорът разкри, че защитникът Лумбард Делова е отпаднал от групата в последния момент, тъй като лекарският щаб е препоръчал играчът да получи почивка.

