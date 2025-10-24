НА ЖИВО: Депутатите разглеждат Доклад за младежта за 2020-2021 г.

В Народното събрание депутатите ще разгледат Доклад за младежта за 2020-2021 година. Според числата, изнесени в доклада, около 38% от всички осъдени през 2020 година са млади хора между 14 и 29 години.



Притеснителни са данните, че повече от 61% от младежите са се срещали с някакъв вид насилие - психическо, физическо или сексуално. Като резултат на проучването се посочва, че младите хора в малките населени места не виждат перспектива за образование и реализация.

В редовния петъчен парламентарен контрол е предвидено да участват министрите Силви Кирилов, Мариан Бачев и Жечо Станков.