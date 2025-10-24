БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на президента

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази
МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на президента
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Министерският съвет предлага допълнение в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с което коли на службата ще бъдат прехвърлени на администрацията на президента. Законопроектът е публикуван на сайта на парламента.

Промените целят уреждане на взаимоотношенията по прехвърляне на движимото имущество (моторни превозни средства) и щатните бройки, както и правоотношенията със служителите, които са обслужвали администрацията на президента, от НСО към администрацията на президента, със съпътстващите текущи и капиталови разходи, посочва вносителят в мотивите.

Според правителството направеното предложение не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като промените ще бъдат компенсирани между бюджетите на двете бюджетни структури.

В началото на октомври парламентът реши, че НСО вече няма да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента.

Министерският съвет обяснява, че след промените от началото на октомври не е уредено транспортното обслужване на администрацията на президента. Необходимо е да бъде допълнен Законът за НСО, така че да се уредят взаимоотношенията между двете администрации, както и други въпроси, произтичащи от направената отмяна, пише в мотивите.

НСО е със специфични задачи по охрана и сигурност на висшите държавни органи. Извършването на административно-транспортно обслужване на администрацията е несвойствена функция, която отклонява ресурс и персонал. Прехвърлянето на съответните активи, ресурси и численост на персонала ще даде възможност на администрацията да организира транспортното си обслужване, като контролира и отчита пряко собствените си транспортни разходи, което е в съответствие с принципите на самостоятелност и прозрачност в управлението на публичните средства. Чрез пряк контрол върху транспорта президентската институция ще може по-ясно да управлява и отчита публично своите разходи и управлението на активите, пише още в мотивите.

Колите, предоставени на администрацията на президента, ще могат да домуват и да бъдат обслужвани в базата на НСО при условия и по ред, определени в споразумение между заинтересованите страни, гласи законопроектът.

#коли на НСО #администрация на президента #законопроект

Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
1
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Опасно ветровито време през нощта и утре
2
Опасно ветровито време през нощта и утре
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
3
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
4
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Инцидент в бургаско училище: Момиче напръска с лютив спрей своя съученичка
5
Инцидент в бургаско училище: Момиче напръска с лютив спрей своя...
Задържаха мъж и жена, извършили строителни измами за над половин милион лева
6
Задържаха мъж и жена, извършили строителни измами за над половин...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Сигурност и правосъдие

Започва делото за пожара в психиатричната болница в Ловеч, където загина млад мъж
Започва делото за пожара в психиатричната болница в Ловеч, където загина млад мъж
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста 25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста
Чете се за: 03:05 мин.
Окончателно: НС ще избира шефа на ДАНС Окончателно: НС ще избира шефа на ДАНС
Чете се за: 03:02 мин.
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на кокаин в Европа, има замесени българи ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на кокаин в Европа, има замесени българи
Чете се за: 01:40 мин.
Повдигнаха обвинение на 44-годишен мъж за катастрофата край Златица Повдигнаха обвинение на 44-годишен мъж за катастрофата край Златица
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Премиерът свиква работно съвещание след наложените санкции на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл"
Премиерът свиква работно съвещание след наложените санкции на САЩ...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на президента МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на президента
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Среща на "Коалицията на желаещите" за Украйна започва в Лондон Среща на "Коалицията на желаещите" за Украйна започва в Лондон
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Тежка катастрофа между лека кола и камион затруднява движението край Пловдив Тежка катастрофа между лека кола и камион затруднява движението край Пловдив
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
След инцидента с лютив спрей в бургаско училище: Обсъждат...
Чете се за: 03:52 мин.
Регионални
Тенисистката Серена Уилямс спечели престижната награда...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Галъп: Българите не са единодушни трябва ли или не страната ни да...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ