БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 02:37 мин.
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Коментарно студио преди България - Соломонови острови (СТАРТОВИ СЪСТАВИ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
17129
Национални отбори
Запази

Двубоят е в петък от 10:30 часа. Студиото започва 30 минути по-рано.

Слушай новината

Българският национален отбор по футбол се изправя срещу Соломоновите острови в първия си двубой от турнира FIFA Series 2026 в Джакарта. Срещата започва в 10:30 часа българско време и ще бъде своеобразен сблъсък между Европа и Океания.

Селекционерът Александър Димитров залага на подмладен състав, в който липсват част от утвърдените имена, но това дава възможност за изява на редица футболисти. За първи път в кариерата си Филип Кръстев ще изведе "лъвовете" с капитанската лента.

За "трикольорите“ това е първи мач за календарната 2026 година, като очакванията са тимът да започне с убедителен успех срещу екзотичния си съперник.

Въпреки отсъствието на част от най-опитните национали, в лагера на България има увереност, че отборът ще наложи своя стил и ще контролира случващото се на терена.

Двубоят е част от приятелския турнир FIFA Series, който дава възможност на отбори от различни континенти да се изправят един срещу друг.

СТАРТОВИ СЪСТАВИ:

България:
Даниел Наумов - Иван Турицов, Теодор Иванов, Емил Ценов, Християн Петров - Андриан Краев, Доминик Янков - Марин Петков, Филип Кръстев (к), Здравко Димитров - Тонислав Йорданов

Селекционер: Александър Димитров

Соломонови острови:
Филип Манго (К), Давид Супа, Гордън Иро, Джейвин Алик, Аткин Кауа, Дон Кийна, Уилям Комаси, Жуниор Давид, Рову Бойерс, Рафаел Леаи, Боби Лесли

Селекционер: Бен Кан

Футболна екзотика в Джакарта: България срещу непознатия свят на Соломоновите острови

Александър Димитров: Очаквам различен стил срещу Соломоновите острови

Димитър Митов: Прекрасно е толкова млад отбор да играе за България

България търси две победи в Индонезия

Какво ще излезе от този сблъсък – отговорът само по БНТ 3, днес в 10:30 часа, с прякото предаване на мача България – Соломонови острови.

Студиото ни започва 30 минути по-рано.

Гласувайте какъв ще е за вас развоят от двубоя в нашия Вайбър канал!

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Национален отбор на Соломонови острови по футбол #Национален отбор на България по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Още от: Български футбол

Чете се за: 03:10 мин.
Чете се за: 00:37 мин.
Чете се за: 01:25 мин.
Чете се за: 01:52 мин.
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ