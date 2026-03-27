НА ЖИВО: Коментарно студио преди България - Соломонови острови (СТАРТОВИ СЪСТАВИ)

Българският национален отбор по футбол се изправя срещу Соломоновите острови в първия си двубой от турнира FIFA Series 2026 в Джакарта. Срещата започва в 10:30 часа българско време и ще бъде своеобразен сблъсък между Европа и Океания.

Селекционерът Александър Димитров залага на подмладен състав, в който липсват част от утвърдените имена, но това дава възможност за изява на редица футболисти. За първи път в кариерата си Филип Кръстев ще изведе "лъвовете" с капитанската лента.

За "трикольорите“ това е първи мач за календарната 2026 година, като очакванията са тимът да започне с убедителен успех срещу екзотичния си съперник.

Въпреки отсъствието на част от най-опитните национали, в лагера на България има увереност, че отборът ще наложи своя стил и ще контролира случващото се на терена.

Двубоят е част от приятелския турнир FIFA Series, който дава възможност на отбори от различни континенти да се изправят един срещу друг.

СТАРТОВИ СЪСТАВИ:

България:

Даниел Наумов - Иван Турицов, Теодор Иванов, Емил Ценов, Християн Петров - Андриан Краев, Доминик Янков - Марин Петков, Филип Кръстев (к), Здравко Димитров - Тонислав Йорданов



Селекционер: Александър Димитров

Соломонови острови:

Филип Манго (К), Давид Супа, Гордън Иро, Джейвин Алик, Аткин Кауа, Дон Кийна, Уилям Комаси, Жуниор Давид, Рову Бойерс, Рафаел Леаи, Боби Лесли

Селекционер: Бен Кан

Какво ще излезе от този сблъсък – отговорът само по БНТ 3, днес в 10:30 часа, с прякото предаване на мача България – Соломонови острови.

Студиото ни започва 30 минути по-рано.

Гласувайте какъв ще е за вас развоят от двубоя в нашия Вайбър канал!



