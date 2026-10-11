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НА ЖИВО: Константин Папазов и Лъчезар Танев в предаването "Арена спорт"

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Гледайте "Арена спорт" на 11 октомври от 12:30 ч. по БНТ 1! 

Снимка: start-photo.bg
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В предаването "Арена спорт" в неделя, 11 октомври очаквайте:

Специален гост в студиото ще бъде новият президент на БФ баскетбол Константин Папазов.

Ексклузивно интервю с футболния мениджър Лъчезар Танев.

Пловдивската футболна общност почете паметта на собственика на Ботев Пд Илиян Филипов.

Станка Златева срещу Тодор Ангелов в битката за президентския пост във федерацията по борба.

Гледайте "Арена спорт" на 11 октомври от 12:30 ч. по БНТ 1!

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