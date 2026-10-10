Любослав Пенев: Победител трябваше да сме ние

Наставникът на Локомотив София Любослав Пенев бе на мнение, че тимът му е заслужавал повече успеха при равенството 1:1 със съименниците от Пловдив.

"Те имаха положения, но по-малко от нашите и смятам, че ние заслужавахме повече победата. До десетата минута започнахме мача като че ли пренавити, неспокойни. Но след това всичко се коригира и през 80 минути и в продълженията инициативата беше у нас. Логично, играейки добре, саздадохме много положения. За съжаление, не вкарахме, но победител трябваше да сме ние. Това е моето мнение", започна треньорът.

"Първите десет минути влязохме в мача прекалено спокойни, прекалено самонадеяни. Мачът се играе от първата минута, докато съдията даде последния сигнал. През цялото време трябва да бъдем много събудени, много концентрирани и да изпълняваме тактическите указания", добави Пенев.

"Работим във всички посоки, така че няма значение сали ще вкараме от корнер или от игра. Ние и преди това сме имали много положения, защото сме отбор, който играе агресивно с атакуваща система на игра. Съвсем логично създаваме много положения. Още един мач на много добро ниво за нашия отбор като футболно представяне, но само с един гол", сигурен е специалистът.

"Доволен съм, имаме по двама футболисти на позиция, което е много важно. Тренировъчният процес върви много добре, стараят се всички и това се показва в мачовете. Целите и амбициите пред отбора са винаги да побеждава, винаги с идеята да играем добре, независимо дали за първенство или за купа", каза още Пенев.