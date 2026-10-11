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Маркус Гиздол започва новата ера в ЦСКА с тежко гостуване в Бистрица

Мариан Николов от Мариан Николов
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Чете се за: 05:42 мин.
Спорт
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"Армейците“ ще търсят победа срещу ЦСКА 1948 в дебюта на германския специалист, а домакините ще защитават перфектния си баланс на собствен терен

Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА 1948 и ЦСКА се изправят един срещу друг в един от най-интригуващите двубои от 11-ия кръг на Първа лига. Срещата на стадион "Витоша“ в Бистрица започва в 20:00 часа, а основният акцент е официалният дебют на новия старши треньор на "армейците“ Маркус Гиздол. Германският специалист ще трябва да преодолее сериозно изпитание още в първия си мач начело на столичния гранд.

Двата отбора влизат в сблъсъка като преки конкуренти в челото на класирането. ЦСКА заема второто място с 24 точки, докато ЦСКА 1948 е четвърти с 22. Разликата между съперниците е само две точки, което придава допълнителна тежест на предстоящия двубой.

Възпитаниците на Маркус Гиздол все още нямат поражение от началото на сезона. "Червените“ са записали седем победи и три равенства в десет срещи, като разполагат с една от най-резултатните атаки в първенството с 24 отбелязани гола. Защитата също се представя стабилно със само седем допуснати попадения.

В последния си шампионатен мач ЦСКА завърши 1:1 при гостуването на Локомотив Пловдив на "Лаута“. Сега "армейците“ ще се опитат да се завърнат на победния път и да дадат успешен старт на новия си наставник.

Предизвикателството обаче е сериозно, тъй като ЦСКА 1948 е безгрешен на собствен терен през настоящата кампания. Отборът на Огнян Младенов има пет победи от пет домакинства и ще се стреми да продължи впечатляващата си серия.

Домакините също влизат в срещата с добро настроение. Преди паузата за националните отбори ЦСКА 1948 постигна ценна победа с 2:1 над Славия в "Овча купел“, след като осъществи обрат. Тимът има седем победи, едно равенство и две загуби от началото на първенството, като е реализирал 19 попадения и е допуснал десет.

Периодът без официални срещи беше използван и от двата треньорски щаба за допълнителна подготовка. ЦСКА 1948 изигра контрола срещу сръбския Раднички Ниш, която завърши 2:2. И двете попадения за българския отбор реализира Атанас Илиев, който впоследствие получи повиквателна за националния тим и се разписа при победата над Люксембург.

ЦСКА от своя страна проведе учебна игра срещу дублиращия си състав и спечели с 3:1. Двубоят даде възможност на Гиздол да се запознае още по-добре с качествата на своите футболисти и да изпробва част от тактическите си идеи.

Очакванията са германският специалист постепенно да наложи по-директен и динамичен стил на игра, с активно използване на фланговете. Подобен подход е характерен за треньорската му философия, повлияна и от работата на Ралф Рангник, когото Гиздол посочи като един от своите учители.

При официалното си представяне новият наставник подчерта амбициите си да върне ЦСКА към големите успехи.

"Няма нужда от цели. Достатъчно съм опитен, за да съм наясно, че в такъв клуб се гонят само успехи и титли. Нямам търпение да започна“, заяви Гиздол.

Германецът обаче предупреди, че промените няма как да се случат моментално.

"Не мога да променя всичко за седмица. Въпросът е колко бързо феновете ще свикнат с новите изисквания. Нуждаем се от малко време, но нямаме толкова време“, призна 57-годишният специалист.

Добрата новина за Гиздол е, че няма сериозни кадрови проблеми преди дебюта си. На разположение ще бъде и Теодор Иванов, който получи травма по време на лагера на националния отбор. Това ще позволи на германеца да разчита на оптимален състав за тежкото гостуване.

В лагера на ЦСКА 1948 ситуацията също е благоприятна, като Огнян Младенов няма проблеми с контузени или наказани футболисти и ще може да използва най-доброто, с което разполага.

Двубоят има сериозно значение и за битката за първото място в Първа лига. При победа ЦСКА ще събере 27 точки и може да оглави временното класиране, ако лидерът Левски, който има 25 точки, не успее да спечели гостуването си на Черно море във Варна.

Пред "армейците“ предстои и европейско предизвикателство. В четвъртък ЦСКА ще се изправи срещу Монако, което означава, че Гиздол трябва да намери правилния баланс между шампионатните амбиции и ангажиментите на международната сцена.

За ЦСКА 1948 пък успехът би означавал не само запазване на перфектния домакински баланс, но и изпреварване на прекия конкурент в класирането.

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#Първа лига 2026/2027 #ФК ЦСКА 1948 #ПФК ЦСКА София

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