Левски брани върха във Варна, а Черно море търси спасение от кризата

Черно море и Левски се изправят един срещу друг в един от най-очакваните двубои от 11-ия кръг на Първа лига. Срещата на стадион "Тича“ във Варна започва в 17:30 часа, а двата отбора влизат в сблъсъка с коренно различни цели. "Сините“ ще се опитат да продължат отличната си серия и да затвърдят лидерската си позиция, докато домакините ще търсят изход от тежката ситуация, в която се намират от началото на сезона.

Левски пристига край морето като единствения непобеден отбор в първенството. Възпитаниците на Хулио Веласкес имат 25 точки от девет изиграни срещи, след като записаха осем победи и едно равенство. Столичани впечатляват както с резултатите си, така и със стабилността в защита, където са допуснали едва четири попадения. В нападение "сините“ също демонстрират ефективност с 21 реализирани гола.

Предстоящото гостуване обаче се очертава като сериозно изпитание за лидера. Стадион "Тича“ традиционно е трудно място за гостуващите отбори, а Черно море ще бъде допълнително мотивиран да прекъсне негативната си серия именно срещу един от основните претенденти за титлата.

Отборът на Илиан Илиев се намира на предпоследното 13-о място с едва шест точки от десет мача. Варненци имат само една победа, три равенства и шест загуби, като са допуснали 20 попадения и са отбелязали 11. "Моряците“ нямат успех в последните си четири срещи, а кадровите проблеми допълнително затрудняват работата на треньорския щаб.

Въпреки незавидното си положение Черно море ще се опита да използва домакинското предимство и подкрепата на своите привърженици. Положителен резултат срещу лидера би могъл да даде необходимия психологически импулс на варненци в борбата за излизане от зоната на изпадащите.

Добри новини има и за наставника на Левски Хулио Веласкес. След продължително отсъствие заради контузии Оливер Камдем и Мустафа Сангаре се завръщат в сметките на испанския специалист, което увеличава възможностите му за ротации в натоварения период.

Веласкес подчерта преди двубоя, че вниманието на неговия отбор е насочено изцяло към предстоящото гостуване във Варна. Испанецът определи Черно море като труден съперник и обърна специално внимание на атмосферата на стадион "Тича“.

Пред треньора на "сините“ стои и допълнително предизвикателство, свързано с европейските ангажименти на отбора. Само няколко дни след визитата във Варна Левски ще гостува на НЕК Ниймеген в Нидерландия в среща от Лига Европа. Това поставя Веласкес пред необходимостта да намери правилния баланс между битката за първото място в първенството и амбициите на столичани на международната сцена.

Самият наставник обаче беше категоричен, че тимът му няма да прави предварителни сметки за европейския двубой и ще подходи с максимална концентрация към срещата с Черно море.

Интересът към сблъсъка е сериозен, като привържениците на Левски изкупиха изключително бързо билетите за гостуващия сектор. Очаква се двата отбора да бъдат подкрепени от многобройна публика, която да създаде характерната атмосфера на стадион "Тича“.

Двубоят има значение и за битката на върха в Първа лига. Евентуална грешна стъпка на Левски може да даде възможност на преследвачите му да се доближат до първото място. В неделя от 20:00 часа ЦСКА 1948 приема ЦСКА в Бистрица, като "червените“ също ще преследват трите точки в опит да се възползват от евентуално подхлъзване на лидера.