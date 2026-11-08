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НА ЖИВО: Левски - ЦСКА 0:2, "сините" са в нокдаун!

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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живо левски цска сините нокдаун
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Левски и ЦСКА играят при резултат 0:2 с попаденията на Макс Ебонг в 8-ата минута и Йоанис Питас в 15-ата миунта. За първи път от 17 години двата столични гранда влизат в директен сблъсък за първото място в класирането.

Хулио Веласкес е направил няколко промени в стартовия състав на Левски. Големите отсъстващи при "сините“ са Акрам Бурас и Сержиньо, които не попаднаха в групата за двубоя, както и защитникът Оливер Камдем. На вратата започва Светослав Вуцов, а капитанската лента ще носи Кристиан Димитров. Сред титулярите са още Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Армстронг Око-Флекс и Стивън Стоянчов, който донесе победата над Ягелония в Лига Европа.

Маркус Гиздол залага на Йоанис Питас и Леандро Годой в атаката на ЦСКА, докато Жоел Цварц не е сред титулярите за дербито. Нидерландският нападател беше под въпрос заради физическото си състояние след двубоя с Панатинайкос. Капитан на "червените“ ще бъде Бруно Жордао, а в средата на терена започват още Стефано Сенси и Макс Ебонг.

Акцент е присъствието на мажоритарния собственик на Левски Атанас Бостанджиев, който зае мястото си във випложите на Националния стадион "Васил Левски".

Левски стигна до първата по-интересна ситуация в дербито срещу ЦСКА още в 4-ата минута. След изпълнение на ъглов удар топката достигна до Майкон, който я насочи с глава към Кристиан Макун. Защитникът на "сините“ опита да завърши атаката с удар с глава, но не намери очертанията на вратата на Фьодор Лапоухов.

В 8-ата минута ЦСКА нанесе сериозен удар по амбициите на "сините". Теодор Иванов направи скоростен пробив по десния фланг и отправи прецизно центриране към Макс Ебонг. Беларуският национал засече топката от движение и не остави шансове за реакция на вратаря Светослав Вуцов, извеждайки "червените“ напред в резултата.

ЦСКА удвои преднината си в 16-ата минута. Стефано Сенси подаде към Йоанис Питас, който стреля от около 20 метра. Топката премина между краката на Кристиан Димитров и изненада Светослав Вуцов за 2:0 в полза на "червените“.

В 26-ата минута Бруно Жордао отне топката от Майкон, след което Бари Котър отправи неточен удар. Секунди по-късно Левски създаде първата трудност пред беларуския страж на ЦСКА. Рейналдо се озова очи в очи с Фьодор Лапоухов, но вратарят скъси дистанцията и с отлична намеса запази преднината на "червените“.

Последваха минути на напрежение и в двата отбора, гарнирани с официални предупреждения от съдията Никола Попов.

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров (К), 4. Кристиан Макун, 3. Майко, 18. Гашпер Търдин, 19. Мехди Мубарик, 11. Армстронг Око-Флекс, 7. Рейналдо, 20. Алекс Сентейес, 28. Стивън Стоянчов

Треньор: Хулио Веласкес

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 14. Теодор Иванов, 5. Жан-Филип Гбамен, 32. Факундо Родригес, 37. Бари Котър, 8. Стефано Сенси, 6. Бруно Жордао (К), 7. Макс Ебонг, 17. Анхело Мартино, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой

Треньор: Маркус Гиздол

Стадион: Национален стадион „Васил Левски“

Съдия: Никола Попов

ВАР: Димитър Димитров

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Левски София #ПФК ЦСКА София

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