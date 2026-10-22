НА ЖИВО: Нордселанд - ЦСКА 0:1, ударни начални минути за "армейците"

ЦСКА води с 0:1 при гостуването си на датския Нордселанд във втория си двубой от основната фаза на Лигата на конференциите с попадение на Леандро Годой в 8-ата минута. "Червените“ ще се опитат да спечелят първите си точки в европейския клубен турнир.

За двубоя Гиздол залага на Фьодор Лапоухов на вратата, а сред титулярите попадат още Бруно Жордао, Стефано Сенси и Макс Ебонг. Рокадата, която се предприема спрямо първия двубой с Монако в София се състои във включването на Петко Панайотов, който ще заеме позицията на Лео Перейра. В предни позиции започват Леандро Годой и Йоанис Питас.

Домакините, водени от Йенс Олсен, излизат с Хансен под рамката, а капитанската лента носи Янсен.

Klar til kamp https://t.co/XNl46AbtPf — FC Nordsjælland (@FCNordsjaelland) October 22, 2026

Още във втората минута ЦСКА получи страхотна възможност да открие резултата, след като Стефано Сенси отправи страхотен изстрел от границата на наказателното поле. Вратарят на домакините Хансен успя да докосне топката с върха на пръстите си и да я отклони в напречната греда, предотвратявайки ранно попадение за "червените“.

След пропуснатата възможност ЦСКА все пак успя да открие резултата в осмата минута. Стефано Сенси пресира успешно защитник на Нордселанд при опит за изнасяне на топката, а Леандро Годой се възползва от грешката, овладя кълбото и с хладнокръвен удар по земя преодоля Хансен, за да даде аванс на "червените“.

Само две минути след откриващото попадение ЦСКА пропусна отлична възможност да удвои преднината си. След хубаво центриране отляво Леандро Годой пропусна топката, която достигна до Йоанис Питас. Той стреля с десния крак от около 14-15 метра, но изпрати кълбото над вратата.

Натискът на ЦСКА продължи, като в рамките на две минути "червените“ създадоха още две отлични положения. Първо Анхело Мартино опита да изненада Андреас Хансен с удар от дистанция, но стражът на домакините успя да избие топката.

Малко по-късно Леандро Годой демонстрира отлична техника, преодолявайки трима футболисти на Нордселанд в наказателното поле, след което отправи силен удар под напречната греда. Хансен обаче отново се намеси решително и изби в корнер.

Стартови състави

Нордселанд: 13. Андреас Хансен – 15. Стивън Акуа, 25. Виктор Нелсон, 4. Ноа Маркман - 23. Рунар Норхайм, 18. Джъстин Янсен (К), 6. Марк Бринк, 8. Никлас Рьойкяер, 5. Юхо Лехтеенмаки – 20. Вилум Бертелсен, 11. Александър Линд, 14. Ибрахим Адел

Треньор: Йенс Олсен

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов - 2. Пастор, 32. Факундо Родригес, 4. Диниш Алмейда, 17. Анхело Мартино - 6. Бруно Жордао (К), 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 30. Петко Панайотов - 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой

Резерви: 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов, 14. Теодор Иванов, 19. Андрей Йорданов, 91. Алекс Тунчев, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето’о, 67. Каталин Иту, 34. Васил Каймаканов

Треньор: Маркус Гиздол