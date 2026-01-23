НА ЖИВО: Нов опит на депутатите да гласуват окончателно промените в Изборния кодекс

Очаква се нов опит на депутатите за окончателно гласуване на промените в Изборния кодекс в пленарната зала. Вчера точката влезе извънредно в дневния ред на Народното събрание, но поради липса на кворум заседанието се провали. При откриването на пленарното заседание на парламента тази сутрин в 9:00 часа отново нямаше кворум и беше обявена нова регистрация в 9:30 ч. При нея отново нямаше необходимия кворум, за да започнат работа депутатите.

Новите изборни правила бяха одобрени преди дни в Правната комисия на среднощно заседание продължило близо 14 часа. Според предложените текстове, сегашният тип машини отпада, а гласуването трябва да се извършва чрез сканиращи устройства. Именно това предложение се оказа ябълката на раздора между опозиция и управляващи през последните дни.

Правната комисия одобри и предложението на ГЕРБ, ако за предстоящия вот не се осигурят нови машини да се запази гласуването с устройствата, от предишните избори или с хартиени бюлетини. Одобрение получи и предложението на "Възраждане" за ограничаване на изборните секции в страни, извън ЕС. Там ще може да се разкриват максимум 20 секции извън дипломатическите представителства.







