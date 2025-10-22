БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
НА ЖИВО: Парламентът събра кворум и започна работа

Николай Минков
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Регистрираха се 167 народни представители

Снимка: БТА
След като миналата седмица Народното събрание не проведе нито едно пленарно заседание заради липса на кворум, днес се регистрираха 167 народни представители и парламентът започна работа.

Предстои да стане ясно кога ще бъде обсъден въпросът за ротационен председател на парламента, след като ГЕРБ и ИТН поискаха такава промяна в правилата за работа на Народното събрание.

В близките дни би трябвало да продължат разговорите по бюджета за следващата година. Два важни законопроекта са включени в предварителната програма на депутатите.

Те трябва да разгледат Закона за ВиК. Целта е да бъде единна уредба, която да подобри нормативната база за водоснабдяване в страната.

Депутатите се очаква да разгледат и Законопроекта за ратифициране на Споразумението България и Европейската банка за възстановяване и развитие, която е един от големите инвеститори в страната.

От началото на дейността си тя е финансирала 307 проекта за повече 4 милиарда и 700 млн евро.

