Над 40 компании имат интерес за изграждането на Терминал 3 и модернизацията на Терминал 2 на столичното летище

Над 40 компании са заявили интерес за изграждането на Терминал 3 и модернизацията на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София. Това съобщи Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на "СОФ Кънект" на кариерен форум.

"Моята мисия е да направя летището в София не просто входа към страната, а към целия регион - първото петзвездно регионално летище в Европа. Имаме всичко необходимо, за да успеем. Моята мисия не е само да бъдем входът към България, а входът към устойчивото бъдеще", каза още Кабайеро. На летището работят пет поколения, отбеляза Кабайеро. Имаме пет поколения. Това е изключително богат екип - от "тихото поколение" до бейби бумърите, поколението X, милениълите и поколението Z, което представлява 80% от новите пътници и оформя начина, по който пътуваме днес. Поколението Алфа вече чука на вратата ни - те вече ни оказват натиск, каза още Хесус Кабайеро.

Обхватът на тръжната процедура включва проектирането и изграждането на нов Терминал 3 с площ от 60 000 кв. метра, кoйто да бъде свързан със съществуващата сграда на Терминал 2 и да увеличи годишния капацитет на пътниците от 7 милиона на 20 милиона пътници. Това включва нови зони за пристигащи и заминаващи пътници, централизиран пункт за проверка "Сигурност", офиси и обслужващи помещения за ползвателите на летището, пътнически ръкав, търговски зони.

Предвидена е модернизацията на сградата на съществуващия Терминал 2 с площ от 72 000 кв. метра. В дейностите е включено разширяване на търговските площи както в обществената, така и в зоната след проверка "Сигурност", преобразуване на съществуващите зони за обработка на пътници в офиси и спомагателни помещения за ползвателите на летището, ремонт и обновяване на съществуващите летищни системи.