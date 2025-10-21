БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 40 компании имат интерес за изграждането на Терминал 3 и модернизацията на Терминал 2 на столичното летище

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Регионални
Запази
Над 40 компании имат интерес за изграждането на Терминал 3 и модернизацията на Терминал 2 на столичното летище
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Над 40 компании са заявили интерес за изграждането на Терминал 3 и модернизацията на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София. Това съобщи Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на "СОФ Кънект" на кариерен форум.

"Моята мисия е да направя летището в София не просто входа към страната, а към целия регион - първото петзвездно регионално летище в Европа. Имаме всичко необходимо, за да успеем. Моята мисия не е само да бъдем входът към България, а входът към устойчивото бъдеще", каза още Кабайеро.

На летището работят пет поколения, отбеляза Кабайеро. Имаме пет поколения. Това е изключително богат екип - от "тихото поколение" до бейби бумърите, поколението X, милениълите и поколението Z, което представлява 80% от новите пътници и оформя начина, по който пътуваме днес. Поколението Алфа вече чука на вратата ни - те вече ни оказват натиск, каза още Хесус Кабайеро.

Обхватът на тръжната процедура включва проектирането и изграждането на нов Терминал 3 с площ от 60 000 кв. метра, кoйто да бъде свързан със съществуващата сграда на Терминал 2 и да увеличи годишния капацитет на пътниците от 7 милиона на 20 милиона пътници. Това включва нови зони за пристигащи и заминаващи пътници, централизиран пункт за проверка "Сигурност", офиси и обслужващи помещения за ползвателите на летището, пътнически ръкав, търговски зони.

Предвидена е модернизацията на сградата на съществуващия Терминал 2 с площ от 72 000 кв. метра. В дейностите е включено разширяване на търговските площи както в обществената, така и в зоната след проверка "Сигурност", преобразуване на съществуващите зони за обработка на пътници в офиси и спомагателни помещения за ползвателите на летището, ремонт и обновяване на съществуващите летищни системи.

# летище "Васил Левски" - София #летище "Васил Левски" – София #Хесус Кабайеро #Терминал 3 #Терминал 2 #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
2
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
3
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
4
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
5
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Задържаният за убийството на момче в столичен мол е криминално проявен
6
Задържаният за убийството на момче в столичен мол е криминално проявен

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Бизнес

Таксиметровите услуги в София може да поскъпнат с над 18% от януари
Таксиметровите услуги в София може да поскъпнат с над 18% от януари
КЗП и НАП установиха нарушения на търговски обекти на столичното летище заради цените в левове и евро КЗП и НАП установиха нарушения на търговски обекти на столичното летище заради цените в левове и евро
Чете се за: 01:15 мин.
Изкуствен интелект или човек - какво избира бизнесът? Изкуствен интелект или човек - какво избира бизнесът?
Чете се за: 04:35 мин.
КЗП глоби с по 30 хиляди лева 70 търговци, не давали информация за цените си КЗП глоби с по 30 хиляди лева 70 търговци, не давали информация за цените си
Чете се за: 01:47 мин.
Колко ще струва Нова година в Банско? - хотелите пълни още от октомври Колко ще струва Нова година в Банско? - хотелите пълни още от октомври
Чете се за: 02:57 мин.
Българските земеделци готвят нови протести - коментар на Радостина Жекова Българските земеделци готвят нови протести - коментар на Радостина Жекова
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и психични проблеми - каква е хронологията
Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в реанимация е Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в реанимация е
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Президентът Радев: Управляващите са в парализа Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Киселова: Спорните въпроси трябва да се решават на Съвета за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Още 30 декара от парка на Военната академия ще отворят за гражданите
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна присъда
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Висоти и падения – така описа Газа дясната ръка на Тръмп
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ