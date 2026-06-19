НА ЖИВО: След акцията в Пловдивския университет: Двама са привлечени като обвиняеми

Двама души са привлечени като обвиняеми след полицейската кация в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Това стана ясно от думите на окръжният прокурор Ваня Христева на брифинг във връзка с полицейската акция в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Разследващи са извършили претърсвания в сградата на ВУЗ-а.

Ваня Христева, окръжен прокурор: „Окръжна прокуратура Пловдив наблюдава досъдебно производство по отношение на длъжностно престъпление за длъжностно присвояване катприсвоените средства са собственост на Пловдивския университет. Вчера са извършени процесуално следствени дейности на няколко адреса и са иззети доказателства. Към наказателна отговорност са привлечени две лица."

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