НА ЖИВО: Суперкупа на България: Левски - ЦСКА 0:0

Откриващите минути предложиха високо темпо, като символичните домакини стигнаха до първата опасност. В 6-та минута Сержиньо стреля от дистанция, но топката попадна право в ръцете на Фьодор Лапоухов.

Беларуският страж се прояви и 2 минути след това, когато Евертон Бала проби отляво и стреля, а вратарят демонстрира страхотен рефлекс, избивайки в корнер.

„Сините“ продължиха да оказват натиск и в 10-та минута Марко Груич засече центриране с глава, като отново Лапоухов бе на точното място в точното време.

Символичните гости погледнаха смело за първи път към вратата на съперника в 15-та минута, когато Йоанис Питас стреля от дистанция, но не затрудни Светослав Вуцов.

ЦСКА и Левски ще си оспорват Суперкупата на България. Действащият шампион в Първа лига и актуалният носител на Купата на България се срещат в първото Вечно дерби през носия сезон в родния футбол. Срещата ще стартира от 18:30 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Главен съдия за дуела между „сини“ и „червени“ е Геро Писков. Припомняме, че при равен резултат в редовното време няма да се играят продължения, а ще се стигне директно ди изпълнение на дузпи.

Тимът от „Герена“ продължава да е на гребена на вълната на местна почва, като от началото на сезона може да се похвали с пълен актив от осем победи в родния елит. Очаква се дебют да направи най-новото попълнение - Петко Христов, който бе привлечен само преди ден.

Настроението при „армейците“ е доста по-различно, тъй като само преди ден Христо Янев хвърли оставка и това ще бъде неговият последен мач начело на отбора. Тимът от Борисовата градина също може да разчита на своя най-нов играч - Бари Котър.

Ето и съставите:

Левски:

92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 7. Рейналдо, 8. Марко Груич, 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 18. Гашпер Търдин, 21. Алдаир, 35. Сержиньо, 50. Кристиан Димитров (К)

Старши треньор: Хулио Веласкес

ЦСКА:

21. Фьодор Лапоухов, 2. Пастор, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамин, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 10. Жоел Цварц, 14. Теодор Иванов (К), 17. Анхело Мартино, 28. Йоанис Питас, 99. Джеймс Етоо