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НА ЖИВО: Властта се срещна с представители на „Райнметал“

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министерският съвет назначи областни управители
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Министър-председателят Румен Радев се срещна с представители на ръководството на „Райнметал“ в Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба.

В разговора участва и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

"Германия е стратегически външно-търговски партньор и водещ инвеститор в нашата страна. Основен приоритет на българското правителстово е да утвърди мястото на България в процеса на индустриализация на Европа и да развива икономика с висока добавена стойност. Съществен принос за тази цел имат инвестициите от Германия. Амбицията на правителството е нашата страна да не бъде периферия, България трябва да бъде в центъра на всички отбранителни инициативи на ЕС", каза Пулев.

#премиера Румен Радев #"Райнметал"

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