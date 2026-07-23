НА ЖИВО: Властта се срещна с представители на „Райнметал“

Министър-председателят Румен Радев се срещна с представители на ръководството на „Райнметал“ в Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба.

В разговора участва и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.