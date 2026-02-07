БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:17 мин.
Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Наблюдения от една церемония

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:32 мин.
Зимни
Запази

Пратеникът на БНТ в Италия Стефан Георгиев споделя впечатленията си от церемонията в Кортина д‘Ампецо.

Церемония откриване Зимните олимпийски игри
Снимка: БТА
Слушай новината

Олимпийските игри – били те летни или зимни – действително разполагат с вълшебна сила. Хора, които никак не харесват спорт или – хайде – да съм по-мек в изказа си, не следят редовно какво се случва в различите направления и дисциплини, винаги са спохождани от някакъв странен прилив на патриотичен ентусиазъм, когато дойде време за най-значимия спортен форум. Нацията ти е там! И се опитва да успее! Било то в алпийските ски, сноуборда, плуването или леката атлетика. Ако пък е в отборен спорт като хокея или волейбола – още по-прекрасно! Стартът на тези емоции винаги е даван по възможно най-красивия начин – със запалването на огъня. И Италия по своя собствен, неподражаем начин успя хем да се придържа към традицията, хем да предложи революционен метод в кулминационния момент.

Страхотно! Марая Кери със своя аранжимент на „Volare”, божественият Андреа Бочели с поредното си извънземно изпълнение на може би най-известната ария в света „Nessun Dorma”! Трогателният глас на Лаура Паузини, накарал всички италианци да пуснат по една сълза, докато слушат химна си, но без този път краят му да е съпроводен от мощен вик „Si”, а от по-смирени аплодисменти, олицетворяващи единствено и само гордост! Самоиронията в сегмента, „образоващ“ зрителите защо италианците обичат толкова много да жестикулират. Хуморът, роден от превъплъщението на легендарния мотоциклетен състезател Валентино Роси като ватман, помагащ на президента Серджо Матарела да стигне до „Сан Сиро“! Всичко беше изпипано до най-дребния детайл, така че да те накара да се замислиш, да се просълзиш, да се разсмееш, да се насладиш на спектакъла! Хармония...

Някои биха казали, че парадът на нациите е прекалено скучна част от всяка една церемония, най-вече заради своята продължителност. Да, това е триумф на човечеството, което се е събрало на едно място. Да, любопитно е да видиш коя делегация с какви одежди е, да разбереш кой ще бъде знаменосец, но наистина понякога е малко протяжно, защото в рамките на 90 минути до 2 часа се случва едно и също нещо. Но ето, че италианците намериха начин да разнообразят и тази част. Ако преди 2 години в Париж видяхме иновативния парад по река Сена, сега решението да се разчупи клишето се криеше в смелата постъпка парадът да бъде разпределен на 4 места! Да, факт е, че повечето от държавите нямаха представители навсякъде, но ще се съгласите, че зимните игри по принцип включват спортове, които са доста по-сложни за регулярно практикуване. Да не споменавам скъпи. Така че е напълно нормално африканските и голяма част от азиатските държави да не са особено силно представени. Като се замислите – ние самите имаме 20 спортисти, като 8 от тях бяха в Кортина д‘Ампецо, а не в Милано. Имах възможността да ги видя за около минута – две – изглеждаха радостни с онзи плам в очите, който говори за щастие. Да, вероятно медалите няма да се озоват в ръцете им, но след време ще се разказва за това участие на някое семейство в Самоков, Троян, Чепеларе.

Споменавайки Кортина д‘Ампецо, определено беше най-непринудената церемония, на която съм присъствал. Като фестивал, на който местните и туристите да се порадват. Около 2 часа преди началото на случващото се на „Сан Сиро“ все още беше напълно достъпно да стигнеш до жертвеника на централния площад – нещо, което е напълно невъзможно, ако се намираш на централното събитие. Деляха ни няколко метра. Постепенно организатори, доброволци и полицаи започнаха да заграждат пространството, където трябваше да минат спортистите и щабовете им. Реално парадът премина през хората! Каквато може би е и неговата оригинална цел – хората, които искаш да победят, защото по този начин побеждава нацията ти!

Стигаме и до запалването на огъня. Поредното дръзко и невиждано решение – да горят два огъня в продължение на 17 дни. Невиждано! На едното място – в Милано – запален от мъже и жена едновременно. На другото – в Кортина д‘Ампецо – само от един човек. На едното място – от легендите в миналото на алпийските ски Дебора Компаньони и Алберто Томба, на другото – от настоящата фаворитка за медали София Годжа. Мъж и жена. Минало и настояще. Заедно. Хармония!

Снимки: БТА

Свързани статии:

С уникална церемония едновременно в четири града бяха открити Зимните олимпийски игри в Италия
С уникална церемония едновременно в четири града бяха открити Зимните олимпийски игри в Италия
Началото на Игрите в Италия бе дадено от президента на страната...
Чете се за: 08:32 мин.
#Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
1
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
3
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
С уникална церемония едновременно в четири града бяха открити Зимните олимпийски игри в Италия
5
С уникална церемония едновременно в четири града бяха открити...
Променливо време с валежи и застудяване през следващите дни
6
Променливо време с валежи и застудяване през следващите дни

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
2
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
3
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
4
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
5
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Aнализи

Канадската фигуристка Диана Стелато-Дудек мечтае за олимпийски дебют след впечатляващо завръщане на леда
Канадската фигуристка Диана Стелато-Дудек мечтае за олимпийски дебют след впечатляващо завръщане на леда
Йоханес Клаебо атакува историческия връх в Милано/Кортина Йоханес Клаебо атакува историческия връх в Милано/Кортина
Чете се за: 05:15 мин.
Бележиш малко, печелиш много Бележиш малко, печелиш много
Чете се за: 04:55 мин.
Микаела Шифрин, за която само небето е граница Микаела Шифрин, за която само небето е граница
Чете се за: 04:57 мин.
Последният олимпийски танц на Джеси Дигинс Последният олимпийски танц на Джеси Дигинс
Чете се за: 05:25 мин.
Истории от Световните първенства - 1986 Истории от Световните първенства - 1986
Чете се за: 20:30 мин.

Водещи новини

Трима са кандидатите за председател на БСП
Трима са кандидатите за председател на БСП
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Възможно ли е мирно лято в Украйна? Възможно ли е мирно лято в Украйна?
Чете се за: 03:37 мин.
По света
След преговорите в Маскат: САЩ наложиха нови петролни санкции срещу...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Скандално видео от Доналд Тръмп - показа Барак Обама като примат
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Повод за гордост за италианците: Вълненията около олимпийската...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова се срещна с германския си колега в...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ