Наблюдения от една церемония

Олимпийските игри – били те летни или зимни – действително разполагат с вълшебна сила. Хора, които никак не харесват спорт или – хайде – да съм по-мек в изказа си, не следят редовно какво се случва в различите направления и дисциплини, винаги са спохождани от някакъв странен прилив на патриотичен ентусиазъм, когато дойде време за най-значимия спортен форум. Нацията ти е там! И се опитва да успее! Било то в алпийските ски, сноуборда, плуването или леката атлетика. Ако пък е в отборен спорт като хокея или волейбола – още по-прекрасно! Стартът на тези емоции винаги е даван по възможно най-красивия начин – със запалването на огъня. И Италия по своя собствен, неподражаем начин успя хем да се придържа към традицията, хем да предложи революционен метод в кулминационния момент.

Страхотно! Марая Кери със своя аранжимент на „Volare”, божественият Андреа Бочели с поредното си извънземно изпълнение на може би най-известната ария в света „Nessun Dorma”! Трогателният глас на Лаура Паузини, накарал всички италианци да пуснат по една сълза, докато слушат химна си, но без този път краят му да е съпроводен от мощен вик „Si”, а от по-смирени аплодисменти, олицетворяващи единствено и само гордост! Самоиронията в сегмента, „образоващ“ зрителите защо италианците обичат толкова много да жестикулират. Хуморът, роден от превъплъщението на легендарния мотоциклетен състезател Валентино Роси като ватман, помагащ на президента Серджо Матарела да стигне до „Сан Сиро“! Всичко беше изпипано до най-дребния детайл, така че да те накара да се замислиш, да се просълзиш, да се разсмееш, да се насладиш на спектакъла! Хармония...

Някои биха казали, че парадът на нациите е прекалено скучна част от всяка една церемония, най-вече заради своята продължителност. Да, това е триумф на човечеството, което се е събрало на едно място. Да, любопитно е да видиш коя делегация с какви одежди е, да разбереш кой ще бъде знаменосец, но наистина понякога е малко протяжно, защото в рамките на 90 минути до 2 часа се случва едно и също нещо. Но ето, че италианците намериха начин да разнообразят и тази част. Ако преди 2 години в Париж видяхме иновативния парад по река Сена, сега решението да се разчупи клишето се криеше в смелата постъпка парадът да бъде разпределен на 4 места! Да, факт е, че повечето от държавите нямаха представители навсякъде, но ще се съгласите, че зимните игри по принцип включват спортове, които са доста по-сложни за регулярно практикуване. Да не споменавам скъпи. Така че е напълно нормално африканските и голяма част от азиатските държави да не са особено силно представени. Като се замислите – ние самите имаме 20 спортисти, като 8 от тях бяха в Кортина д‘Ампецо, а не в Милано. Имах възможността да ги видя за около минута – две – изглеждаха радостни с онзи плам в очите, който говори за щастие. Да, вероятно медалите няма да се озоват в ръцете им, но след време ще се разказва за това участие на някое семейство в Самоков, Троян, Чепеларе.

Споменавайки Кортина д‘Ампецо, определено беше най-непринудената церемония, на която съм присъствал. Като фестивал, на който местните и туристите да се порадват. Около 2 часа преди началото на случващото се на „Сан Сиро“ все още беше напълно достъпно да стигнеш до жертвеника на централния площад – нещо, което е напълно невъзможно, ако се намираш на централното събитие. Деляха ни няколко метра. Постепенно организатори, доброволци и полицаи започнаха да заграждат пространството, където трябваше да минат спортистите и щабовете им. Реално парадът премина през хората! Каквато може би е и неговата оригинална цел – хората, които искаш да победят, защото по този начин побеждава нацията ти!

Стигаме и до запалването на огъня. Поредното дръзко и невиждано решение – да горят два огъня в продължение на 17 дни. Невиждано! На едното място – в Милано – запален от мъже и жена едновременно. На другото – в Кортина д‘Ампецо – само от един човек. На едното място – от легендите в миналото на алпийските ски Дебора Компаньони и Алберто Томба, на другото – от настоящата фаворитка за медали София Годжа. Мъж и жена. Минало и настояще. Заедно. Хармония!

Снимки: БТА