Националът Руси Желев направи отличен дебют за новия си отбор Конад Реджо Емилия

Националът Руси Желев отбеляза отличен дебют за новия си отбор Конад Реджо Емилия.

Българският посрещач реализира 30 точки (3 аса, 3 блокади) и беше водеща фигура при успеха над Белуно Волей с 3:2 (25:16, 20:25, 38:40, 25:23, 19:17) в първия кръг в италианската Серия А2, изигран в „Пала Биги“.

Мачът продължи 3 часа и 17 минути, а третият гейм бе спечелен от Белуно с 40:38 за 52 минути игра.

Мартин Шевалие добави 25 точки (1 ас), с 21 точки приключи Рикардо Миан (3 блокади). За съперника Карли Алик записа 21 точки (1 блокада), с 20 точки се разписа Ахмед Азаб приключи с 20 точки (4 блокади). Андреа Балди се отчете с 18 точки (1 ас, 2 блокади).